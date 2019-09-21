男遇警盤查冒用弟名應訊　警鷹眼查出是酒駕通緝犯順利歸案

▲桃園市羅姓男子20日晚間見員警巡邏立即轉身躲避，警盤查時卻冒用弟弟名義露餡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子20日晚間在桃園區某超商前打公用電話，巡邏員警經過時，羅立即掛斷電話轉身想躲避，員警趨前盤查，羅辯稱未帶身分證並冒用弟弟身分證字號想蒙混過關，但員警仔細比對身分後察覺羅與其弟弟相貌有差異且比較胖，猛一聲叫出羅本名，羅才坦承因酒駕無力繳交罰鍰被通緝5年，員警將羅移送桃檢歸案。

警方調查，20日晚間9時許，桃園警分局大樹派出所所長蕭國光與警員張耀元巡邏經過三民路某家超商前，發現羅姓男子正在打公用電話，見員警經過立即掛斷電話轉身欲閃避，員警立即趨前盤查，並請其出示身分證明。

▲桃園市羅姓男子20日晚間冒用弟弟名義接受盤查，員警透過小電腦查詢發現有異。（圖／記者沈繼昌翻攝）

52歲的羅姓男子說，出門沒帶證件，因此自報身分證號碼，員警透過小電腦核對資料照片，發現羅男與照片臉型有幾分神似，但眉宇有所差異且臉型較胖，羅男辯稱因眼睛受過傷，這幾年變胖了些，才與資料有些差異，員警詳細清查，發現資料男子的哥哥曾於2014年因酒駕案遭桃檢發布通緝中。

員警研判羅男可能是冒用弟弟身分，交談時突然大聲喊出其本名，羅男嚇了一跳，見身分遭拆穿，坦承冒用弟弟身分想躲避查緝，沒想到還是被員警識破，羅男說，酒駕案因無力繳納罰鍰，5年來到處打零工維生，想躲一天算一天，但最後還是難逃法網，警方將羅男依公共危險通緝罪嫌解送桃檢署歸案。

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