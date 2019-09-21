46歲南科上班女　自駕小客車撞中央分隔島…重傷送醫

▲轎車自撞護欄後，車體左側嚴重扭曲、變形，林姓女駕駛受困車內，消防人員以器材撐開駕駛座車門，將重傷的林女救出，緊急送至醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台84線大內3號橋路段9月21日上午7時多，發生1起轎車自撞中間護欄的車禍意外，由於撞擊力道大，46歲林姓女駕駛重傷受困車內，善化分局警方通報玉井消防分隊前往救援，以撐開器破壞車門，協助林女脫困緊急送醫，全案由善化分局警方調查偵辦中。

21日上午7時多，台南市84線大內3號橋路段發生轎車自撞中間護欄的意外，46 歲林姓女子駕車行該處時，竟人車失控自撞欄，由於撞擊力道大，轎車自撞護欄後，彈至內、外車道之間，車體左側嚴重扭曲變形，林姓女駕駛腳被卡在座位前，動彈不得，身上多處受傷，情況危急。

台南市善化警方獲報前往查處，管制交通並進行勘查測繪蒐證，因林女雙腳夾住無法動彈，警方馬上通報玉井消防分隊即刻救援，消防人員到場以撐開器破壞車門，協助林女脫困，緊急以救護車送麻豆新樓醫院救治。

經初步調查，林女上午駕車要前往南科上班，疑因行駛時風勢過大，或變換車道不慎，一時分神失控自撞，酒測值0，惟確切的肇事原因及相關責任由警方調查處理中。