塔巴颱風帶暴風！沖繩路樹倒、建築塌　釀12輕重傷、近3.9萬戶停電

▲塔巴颱風襲日，沖繩3.8萬戶停電。（圖／翻攝自推特／沖縄電力株式会社@OKIDEN_Official）

記者林瑩真／編譯

塔巴颱風位於距離沖繩久米島西方海面110公里處，以時速25公里朝北北西前進，但暴風圈已經籠罩沖繩本島及附近群島，造成12人輕重傷，沖繩本島更有3.8萬戶人家停電。

據《琉球新報》報導，塔巴颱風的暴風21日起就影響沖繩，造成街道樹木被吹倒，許多建築物外牆被吹起等，甚至有電線桿因此受損，導致沖繩本島幾乎全區域都停電，最多的地區如南城市6810戶、那霸市4230戶、西原町3890戶，沖繩本島及離島一共有3萬8940戶停電。

沖繩電力公司表示，由於目前強風暴雨，難以前往現場進行修復作業，工程人員最多就是遠距離操作，暫時解決停電問題，要等到風雨過後才能外派修復。

另外，截至21日11時30分前，沖繩縣已經有12人分別受到輕重傷。那霸市中有50多歲至80多歲的男女7人被強風吹倒，頭及腳部有受傷；沖繩市一名50多歲女性也是被強風吹倒，送往醫院；另外其他地區也傳出傷情。

由於天候關係，沖繩21日的航班也取消，本島巴士則全日停駛，何時再開則視颱風造成的災情而定。

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