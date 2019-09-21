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秋冬國旅補助省千元還不夠　刷對卡最高折10%賺回饋

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▲▼花蓮鯉魚潭，鯉魚潭環湖自行車道，花蓮旅遊，花東旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲秋冬國旅補助開跑，住宿補貼、夜市抵用券等多項優惠拿到手軟。（圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

交通部觀光局9月起至年底推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，祭出住宿補貼、夜市抵用券等多項補助優惠，銀行業者也主動出擊，加碼提供信用卡的卡友高額回饋，甚至也有提供公務員專屬優惠，不僅能民眾玩得開心，也能輕鬆省下一筆可觀的旅費。

為響應秋冬國旅補助政策，台新銀行攜手雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、燦星旅遊及易飛旅遊等5大旅行社合作，即日起至11月底，刷台新銀行信用卡購買指定國內旅遊行程最高現折7%，9月底前刷台新FlyGo或@GoGo卡再享3%回饋，合計最高折10%。

請繼續往下閱讀...

▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲銀行業者瞄準國旅補助商機，紛紛推出信用卡優惠活動，讓民眾輕鬆賺回饋省荷包。（示意圖／達志影像）

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，這次推出多樣超值優惠的特色行程，其中如可樂旅遊則針對高鐵假期提供住宿0元專案，刷台新銀行信用卡再享現折7%；易遊網高鐵假期、環島之星、巴士旅遊等行程刷台新信用卡可享最高7%優惠；燦星旅遊花東及離島行程全站刷台新銀行信用卡消費享95折；卡友只要在9月底前刷台新銀行FlyGo卡或@GoGo卡購買上述行程，再享最高3%刷卡金回饋。

此外，台新銀行也推出知名飯店訂房優惠，特別是在秋冬廣受民眾歡迎的泡湯行程，搭配政府秋冬補助再省1,000元，並加碼贈送限量價值約2,000元的住房禮，另有多家星級飯店享平日一泊一食定價5折起優惠，也可享國旅千元補助。

為搭配國旅秋冬補助計畫，玉山銀行則提供玉山公務人員國民旅遊卡專屬優惠，特別與雄獅旅遊、易遊網合作，只要在今年12月31日前刷玉山公務人員國民旅遊卡，於雄獅旅遊及易遊網活動網頁購買指定旅遊產品，最高分別享最高8%及6%優惠。

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