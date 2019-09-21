2020支持蔡英文連任？　李遠哲：現在言之過早

▲前中研院長李遠哲。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

前中研院長李遠哲日前於民進黨總統初選時，與作家吳祥輝等獨派代表發起聯署，表示公開力挺前行政院長賴清德，同時喊話總統蔡英文放棄一已之私、知所進退。久未露面的李遠哲21日受訪時表示，當時發起連署是希望蔡英文要學會改善、民進黨應該改善，至於現階段是否支持蔡英文連任，他則說「我還要看各候選人的表現，現在言之過早」。

「非核亞洲論壇」開始於1993年，今年第六度由台灣舉辦，21日上午於集思交通部國際會議中心三樓國際會議廳登場，包括前中研院長李遠哲、2017年諾貝爾和平獎得主Dave Sweeney、民進黨立委陳曼麗、民進黨立委吳焜裕、非核亞洲論壇日本事務局局長佐藤大介、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、非核亞洲論壇台灣召集人施信民、前副總統呂秀蓮都受邀出席。

李遠哲會後接受聯訪時表示，當初發起連署希望蔡英文不要連任，是希望她學會改善，因為民進黨執政不理想，造成去年十一月的大選輸了很多，「我是說她應該改善、民進黨應該改善，初選情形是不理想的，民進黨應該要改善」。至於現在是否已經改善，李遠哲說「我還看不出來」。

此外，呂秀蓮日前宣示投入2020總統大選，副手選定前南投縣長彭百顯。對此，李遠哲說「我覺得老一輩的人應該退出、退出這種競爭」，讓年輕一點的人出來比較好。李遠哲解釋，「呂秀蓮跟蔡總統是年紀不一樣的人」，希望蔡英文要改變、變得更好，不過要改變不容易。

至於現階段是否支持蔡英文連任，李遠哲則說「我還要看各候選人的表現，現在言之過早」。