▲橫跨三平台！2019臺中電競嘉年華登場，首日吸引上千人朝聖。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲「2019臺中電競嘉年華」在弘光科大毓麟館盛大展開。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2019臺中電競嘉年華熱鬧登場，臺中市長盧秀燕舉起《傳說對決》法杖，宣告正式開打，首場比賽就是由盧秀燕市長親自上陣，在亞洲統神的加持下，帶領隊友們一路勇往直前PK學生隊，你來我往嗨翻全場，現場也邀請眾多知名coser化身遊戲經典人物，在開幕當天就吸引上千人前來朝聖！

▲臺中市長盧秀燕舉起《傳說對決》法杖，宣告正式開打。

臺中市長盧秀燕表示，這是臺中市政府非常重視的一個比賽，主辦這個目的就是要推動電競產業跟電競活動，所以今年度我們不但延續並且是擴大舉辦，也強調電競不只是一個運動、不只是一個競賽，同時也是個產業，所以特別在上任以後，跟新團隊勉勵說，我們要把臺中變成一個「酷城市」，我們要引進更多的酷運動、酷產業、酷競賽。

▲▼首場比賽就是由盧秀燕市長親自上陣，帶領隊友們一路勇往直前PK學生隊，你來我往嗨翻全場。

這次更特別邀請香港、俄羅斯的女性戰隊，傳遞女力崛起精神，現場還可以體驗電競一體機VAR BOX，戴起360度無死角的VR眼鏡，享受電競快感，更驚喜的是，還有勾起懷舊回憶的復古街機，橫跨手機、桌機及街機格鬥，可說是今年最盛大的玩家盛會。

▲現場也邀請眾多知名coser化身遊戲經典人物，在開幕當天就吸引上千人前來朝聖。

臺中市運動局長李昱叡說明，2019臺中電競嘉年華包含有市民盃、明星賽還有各樣的體驗活動，例如像是市長體驗的ROG第二代的電競手機，另外像這次也透過活動的舉辦邀請俄羅斯戰隊，這都是代表說，一個產業除了科技之外，也可以帶動城市之間的行銷跟推廣。

▲▼現場有各樣的體驗活動，讓民眾體驗電競快感。

9月20日至22 日為期三天的臺中電競嘉年華，不分性別年齡，讓全國電競迷感受到最熱鬧的電競氛圍，來到這邊還有電競教育相關攤位，結合台灣在地文化及電競產業，期盼未來能透過產官學合作方式，共同打造臺中市成為電競產業基地，成為國際電競人才的搖籃，讓臺中成為友善電競之都。

▼9月20日至22 日為期三天的臺中電競嘉年華，讓全國電競迷感受到最熱鬧的電競氛圍。

臺中市政府運動局 廣告