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日韓20日外交會談「糾正不當作法」　NHK：維持可協商關係

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲日韓雙方20日於東京會談。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本與南韓關係惡化，日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹與南韓外交部亞太局局長金丁漢20日於東京會談1個半小時，日方要求南韓針對二戰爭勞工問題改正違反國際法的狀態，南韓則要日本修正移出貿易優惠白名單等不當作法。

這是瀧崎成樹9月上任局長後，首次與南韓進行正式協商。綜合韓媒報導，瀧崎成樹在會議中提到，希望南韓盡快改正違反國際法的現狀，並提出對二戰勞工問題的具體解決辦法，同時，對於南韓終止《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）則再度表達立場，主張南韓指福島核電廠汙水問題並無科學根據，並非事實。

對此，金丁漢則說明南韓對日方報復索賠判決問題的立場，要求日本立即改善將南韓移出貿易白名單等不當作法，希望日本政府關注國內反韓情緒，確保南韓人民不會受傷。雙方同時也討論了關於日本限制出口管理問題。

另外，下週聯合國大會將於紐約召開，日韓雙方也在會議中爭取，藉此機會進行日韓外長會談，並討論會談進度。

據NHK報導，日本外務省官員表示，雖然日韓雙方討論許多話題並無進展，但確認日韓雙方仍是「可以繼續協商」的關係，希望雙方外長能保持持續溝通。

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