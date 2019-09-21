吉里巴斯與我斷交　柯文哲：兩岸關係到不可逆的決裂點

▲柯文哲赴馬祖進行市政交流，接受媒體聯訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／連江報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個，國民黨要求外交部長吳釗燮下台負責。台北市長柯文哲21日赴馬祖進行市政交流行程，受訪時被問及吳釗燮請辭有用嗎？柯文哲表示，和他個人無關，並稱兩岸關係已到接近不可逆的決裂點。

「我本來以為是吐瓦魯，怎麼是吉里巴斯。」柯文哲認為，北京政府現在是完全不顧慮台灣人民的感受，所以兩岸關係僵局越來越嚴重，「已經到了接近不可逆的決裂點」，在台灣方面，斷交對台灣沒有實質影響，心理層面影響不大，最多是情緒大家不爽；不過大陸方面，「我們還是不樂見關係惡性環環」，他強調，還是相信他自己的態度，「五個互相」，最難是「互相諒解」。

柯文哲表示，「我不認為兩岸沒有隔閡沒有爭執，不可能，還是有很多不一樣，但有交流才有善意，有善意可以增加更多交流，我還是希望雙方冷性下來，不要讓惡性環環下去」。



此外，傳出大陸擬定「台灣介選計畫」，內容主要為不計代價挖邦交國、停觀光客，並逐步升高對台軍事威嚇。對此，柯文哲說，就過去經驗，大陸方面介入台灣選舉從來沒有成功過，而且常常有反效果，台灣作為華人世界最先進的地方，其實民主自由已經是台灣不可缺的一部分，已經是國民生活當中的一部分，台灣從1996年第一次總統大選到現在，「大陸方面想要做什麼動作都是反效果，所以我也不認為有什麼實質意義」。