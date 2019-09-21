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韓國瑜批徐國勇坐鎮高雄是政治操作　蘇貞昌：有不足都會幫

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記者陶本和／台北報導

由於高雄市接連發生治安滋擾事件，內政部長徐國勇親自南下高雄坐鎮。對此，行政院長蘇貞昌21日受訪時表示，希望各地方政府做好本身工作，如果有疑慮的地方，或者有不足的地方，中央第一時間都會幫忙。

▲▼韓國瑜參拜清水紫雲巖，接受媒體訪問。（圖／記者張榮恩攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

針對高雄治安亮起紅燈，徐國勇親自南下高雄坐鎮，但也引來外界質疑「卡韓」。對此，高雄市長韓國瑜就認為，高雄市警察局的破案率在六都排名第3，高雄市警察大多認真勤勞，而高雄整體治安是平順的，所有治安事件站在市政府立場是零容忍。

韓國瑜更批評，徐國勇的動作很容易讓人感覺是「政治操作」，以後是不是八部會，全部都要越過濁水溪南下高雄進駐。

對於徐國勇南下坐鎮一事，蘇貞昌表示，治安是全國一體，因為無論是犯罪人，或者態樣也會有各地方情形而不一樣，所以才會有中央警政署、刑事警察局 ，在哪裡有治安疑慮都會第一時間，動用各方力量，希望一起遏止各種治安疑慮的問題，這樣才能讓國人安居樂業，過去這樣子做，這次也是。

蘇貞昌強調，政府希望各地方政府做好本身工作，如果有疑慮的地方，或者是有不足地方，中央第一時間都會幫忙。

▲蘇貞昌出席108年度產銷履歷達人頒獎典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲蘇貞昌出席108年度產銷履歷達人頒獎典禮，接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

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