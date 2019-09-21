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4校獲教育部教學卓越獎　台南教學力備受肯定

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▲台南市公園國小附幼、西門實小、東區大同國小、中山國中等4校獲教育部教學卓越獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市公園國小附幼、西門實小、東區大同國小、中山國中等4校獲教育部教學卓越獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部2019年度教學卓越獎頒獎典禮9月20日於高雄市正修科技大學舉行，今年推薦幼兒園3校、國小3校、國中2校參加教育部教學卓越獎，公園國小附幼、西門實小、東區大同國小、中山國中等4校入圍，其中公園國小附幼以及西門實小勇奪金質獎，4校共榮獲2金2銀的佳績。

教育局長鄭新輝表示，台南市近幾年在教學卓越獎都有出色的表現，除了教育局有系統化的輔導外，更重要的是學校勤於深耕在地特色，因而展現出精緻的校本課程，期盼透過鼓勵創新教學、科技應用、連結新課綱，讓更多學校課程邁向卓越，造福學子。

公園國小附設幼兒園緊鄰台南公園，以該地豐富的植物生態作為方案發想，以行動教室的理念，去探尋台南公園的自然與歷史。在行動課程中，以時間為軸線，讓學生探索公園的現今生態樣貌，並進一步從觀察老照片深入至歷史探詢，最後鼓勵學生發想公園的未來新樣貌。校長吳淑芬表示，透過課程，喚起社區民眾重視，為百年公園注入新活力，也讓孩子成為未來公園文化再造的推手。

▲台南市公園國小附幼、西門實小、東區大同國小、中山國中等4校獲教育部教學卓越獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

西門實驗小學以「沉浸式英語全臺首學西門協槓世界」方案獲獎，校長呂翠鈴說，該方案想突破國際教育及英語學習被西方強勢文化壟罩的困境。因此，西門實驗小學教學團隊以沉浸式的英語教學，整合該校長年發展的鄉土與海洋教育，打造出全臺首學的英語學習方案。將其團隊名稱為「西門協槓世界」，便是希望將在地文化美學與雙語教育，培養學生成為具國際跨域素養的世界公民。課程中，融入新興科技為主的STEAM搭配PBL主題統整課程設計，引導學生系統性地思考並理解問題，並進一步提升學生解決問題的能力。

東區大同國小以深耕土地、放眼未來、人文科技、行動實踐為方案理念，帶領學生探索鐵道歷史脈絡，見證南站轉變，用人文加乘新興科技與創意為老建築爭取重生的契機，透過「創客雲湧、百年南站」的課程實踐， 翻轉教育軸線，強調「拔尖、固本、扶弱」，培養具備「自主學習、問題解決、資訊科技、人際合作、國際理解、美感創新、公民意識」等七大核心素養的未來公民，讓每個大同的孩子，都能有「作夢的動機」、「追 夢的勇氣」與「築夢的能力」。

「鳳凰城上人文、科藝為翅中山游」為中山國中師生未來共同的圖像。教學團隊以理解學生需求為起點，以在地文化的優勢為基底，開展出跨領域的特色課程，從「人文底蘊」、「科技創造」、 「美學新力」的三大面向著手，建構出觀察力、感知力、創造力、統整力、恆毅力等五大關鍵能力，在運作的過程中同時也建構教師與學生及社區的自發、互動、共好的核心素養。

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