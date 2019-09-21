特戰士兵被炸傷…美軍C-17一路狂飛1.2萬km帶回本土　19小時未停

▲圖為美軍C-17運輸機。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普本月取消與塔利班（Taliban）原定在大衛營（Camp David）的會談，該極端組織隨後在阿富汗展開自殺式襲擊。其中一名美軍特種作戰士兵被手榴彈炸傷，失去右手臂與腿；一架C-17運輸機飛行員接獲消息後，則一路飛行8000英里（約1.2萬公里），把士兵帶回美國德州治療，就像完成不可能的任務。

《福斯新聞》報導，光在本周，阿富汗就發生3起重大自殺式襲擊，造成多人死亡，其中有26人在總統甘尼（Ashraf Ghani）的競選集會中喪生；塔利班則宣稱對所有事件負責。

總共17名美軍死亡，超過100人受傷，有人傷勢非常嚴重。一名美軍特種作戰士兵上月在近身距離作戰時被手榴彈炸傷。一架C-17運輸機則從德國飛往阿富汗，接著飛行8000英里載著傷兵前往德州，過程中未停下。

此次任務需要在空中進行兩次夜間加油，一次在歐洲上空，另一次在緬因州上空。執行代號為REACH 797任務的空軍指揮官庫德拉茲（Dan Kudlacz）說，這是他職涯中首次嘗試這種行動。

3架軍用飛機、18名醫護人員、2.4萬加侖燃料以及26加侖的血液，用於拯救該名嚴重受傷的士兵。《福斯新聞》同意美軍的要求，不要公開士兵的身分。

C-17裝載人員海瑟威（Andrew Hathaway）說，這件事非常緊急，「你可以從他們的聲音中聽到，飛行員在計算燃料時的壓力。」C-17機工長威廉姆森（Terrance Williamson）則表示，「我們可以完成這個幾乎不可能的任務。」

從阿富汗起飛19小時後，C-17降落在德州聖安東尼奧（San Antonio），把傷兵送往布魯克軍事醫療中心。庫德拉茲說，「你們可以期待，我們身為美國軍隊，將盡所能，不遺餘力把你們帶回家。」據了解，這名士兵20日晚間仍處於危急狀態。