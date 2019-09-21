　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特戰士兵被炸傷…美軍C-17一路狂飛1.2萬km帶回本土　19小時未停

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美軍C-17運輸機。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁） 

▲圖為美軍C-17運輸機。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普本月取消與塔利班（Taliban）原定在大衛營（Camp David）的會談，該極端組織隨後在阿富汗展開自殺式襲擊。其中一名美軍特種作戰士兵被手榴彈炸傷，失去右手臂與腿；一架C-17運輸機飛行員接獲消息後，則一路飛行8000英里（約1.2萬公里），把士兵帶回美國德州治療，就像完成不可能的任務。

《福斯新聞》報導，光在本周，阿富汗就發生3起重大自殺式襲擊，造成多人死亡，其中有26人在總統甘尼（Ashraf Ghani）的競選集會中喪生；塔利班則宣稱對所有事件負責。

總共17名美軍死亡，超過100人受傷，有人傷勢非常嚴重。一名美軍特種作戰士兵上月在近身距離作戰時被手榴彈炸傷。一架C-17運輸機則從德國飛往阿富汗，接著飛行8000英里載著傷兵前往德州，過程中未停下。

此次任務需要在空中進行兩次夜間加油，一次在歐洲上空，另一次在緬因州上空。執行代號為REACH 797任務的空軍指揮官庫德拉茲（Dan Kudlacz）說，這是他職涯中首次嘗試這種行動。

3架軍用飛機、18名醫護人員、2.4萬加侖燃料以及26加侖的血液，用於拯救該名嚴重受傷的士兵。《福斯新聞》同意美軍的要求，不要公開士兵的身分。

C-17裝載人員海瑟威（Andrew Hathaway）說，這件事非常緊急，「你可以從他們的聲音中聽到，飛行員在計算燃料時的壓力。」C-17機工長威廉姆森（Terrance Williamson）則表示，「我們可以完成這個幾乎不可能的任務。」

從阿富汗起飛19小時後，C-17降落在德州聖安東尼奧（San Antonio），把傷兵送往布魯克軍事醫療中心。庫德拉茲說，「你們可以期待，我們身為美國軍隊，將盡所能，不遺餘力把你們帶回家。」據了解，這名士兵20日晚間仍處於危急狀態。

ET快訊
台南廟會「5白腿妹面癱熱舞」！厭世臉抖動…網笑瘋：神明已退駕
快訊／潮鞋開賣前9分鐘！機車碰撞滑進店…台中逢甲車禍7傷
急救畫面曝！5歲童蹲蘇花公路旁　「黃牌重機猛撞」拖鞋噴飛命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

特戰士兵被炸傷…美軍C-17一路狂飛1.2萬km帶回本土　19小時未停

塔巴颱風帶暴風！沖繩路樹倒、建築塌　釀12輕重傷、近3.9萬戶停電

狠哥「佛地魔式狂摔iPhone11 Pro＋iPhone11 Pro Max」測試結果…蘋果公司哭了！

「今天你要見王子」受害者指控安德魯逼17歲少女　爆英王室也參與

子公司出包！中國籍員工非法石油交易　三菱商事虧損99億

5天斷2邦交國！台吉斷交「躍上到國際大新聞」　包道格：中國在傷害台灣人

沖繩進入塔巴颱風暴風圈！九州大雨恐破300毫米　千葉仍4500戶停電

沙國油廠遭攻擊！川普批准增加美軍部署中東「情況惡化再加派」

美「知台派」博明傳升任白宮副國安顧問　曾挺李明哲案捍衛人權

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

特戰士兵被炸傷…美軍C-17一路狂飛1.2萬km帶回本土　19小時未停

塔巴颱風帶暴風！沖繩路樹倒、建築塌　釀12輕重傷、近3.9萬戶停電

狠哥「佛地魔式狂摔iPhone11 Pro＋iPhone11 Pro Max」測試結果…蘋果公司哭了！

「今天你要見王子」受害者指控安德魯逼17歲少女　爆英王室也參與

子公司出包！中國籍員工非法石油交易　三菱商事虧損99億

5天斷2邦交國！台吉斷交「躍上到國際大新聞」　包道格：中國在傷害台灣人

沖繩進入塔巴颱風暴風圈！九州大雨恐破300毫米　千葉仍4500戶停電

沙國油廠遭攻擊！川普批准增加美軍部署中東「情況惡化再加派」

美「知台派」博明傳升任白宮副國安顧問　曾挺李明哲案捍衛人權

新北啟動「校園兵役巡迴服務」　助特教生擺脫免役邊緣人

中國公開賽／戴資穎大逆轉陳雨菲闖冠軍戰　下周重返世界球后

《返校》王淨「被莫名髒水潑過」　自掀黑暗面：每個人心中都有方芮欣

貴州好好走／中國第一大！到黃果樹瀑布「洗臉」感受大自然壯麗

2男摩鐵開毒趴迷昏傳播妹　廁所衝刺完又上床…女隔天驚醒怒告

蔡英文3年丟7邦交國破紀錄　張善政：讓我國外交與北韓一樣艱困

買網拍要注意！網購平台個資外洩　2女遭「假客服」詐3萬元

台中拜廟　韓國瑜：歡迎大家來！高雄絕對沒有街頭槍聲大作　

侯佩岑愛鞋推限時訂製　自己當設計師絕不撞鞋

沙巴西亞確定轉戰牛棚　布恩：擔任重要角色

國際熱門新聞

護士狂玩手機　病人上吊還不知

「你不是真正的爸」！9歲童一句..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

猶他州遊覽車車禍！4死26傷

「狂摔iPhone11 Pro..

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

18歲醫科生玩滑翔傘纜繩突斷撞..

實測iPhone 11 Pro..

沃爾瑪宣布　全面停售電子煙

看過來！尼斯湖水怪「本尊」曝光

影／他威脅要「炸橋」　見裝甲車..

18歲屁妹炫AK-47　嗆回母..

美遊覽車車禍釀4死！暫無台灣旅..

25歲牙痛女變「藍血人」　止痛..

更多熱門

相關新聞

美國防部：川普批准增美軍部署中東

沙國在上周發生石油設施遭到攻擊的事件後，美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）在20日表示，將會在沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國等中東國家，增派美軍部隊以及飛彈、空中防禦系統。外媒分析，此舉可能繼續激怒伊朗。

阿富汗醫院爆炸　升至39死140傷

北韓籌備新潛艦下水　可攜帶潛射彈道飛彈

日澳2019武士道守護者軍演　劍指俄羅斯

F-35A戰機10月在南韓首公開亮相

關鍵字：

美軍塔利班C-17軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

柴油車加95無鉛　24萬飛了

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

連生4胎又中獎要墮胎！女兒「哭著拜託」媽一聽淚崩

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

使用iPhone手機6大壞習慣

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

護士狂玩手機　病人上吊還不知

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面