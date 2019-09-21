孩童過馬路每年傷亡破千人！王國材推「頭戴小黃帽」：父母也要學

記者胡順惠／台北報導

警政署統計，107年未滿12歲兒童共有8053人在交通事故中傷亡，其中發生在道路有1069人，凸顯孩童過馬路時安全意識仍薄弱。交通部次長王國材21日出席圓山花博記者會，戴上小黃帽化身「交安隊長」，提醒在場孩童過馬路路口的五大重點，希望從教育扎根，同時提醒家長也必須以身作則，給小寶貝正確的道路安全觀念。

交通部道安會與靖娟基金會合作，21日在台北圓山花博花海廣場舉辦「108年小黃帽交通安全童樂會」，更邀請到浩角翔起擔任宣導大使，現場雖然陰雨綿綿，仍有許多熱情的家長帶小朋友前來參與活動，大朋友、小朋友都戴起鮮明的「小黃帽」，意指孩童戴上帽子後，在穿越馬路時能吸引駕駛注意，為交通安全多一道把關。

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▲交通部次長王國材（左）戴上小黃帽化身「交安隊長」。（圖／記者胡順惠攝）

統計資料顯示，107年未滿12歲兒童在交通事故中有8053人受傷、17人死亡，駕駛人乘載兒童發生事故死傷達7001人，而兒童在道路中事故死傷人數達1069人，包含穿越道路中、衝進馬路中、在路上嬉戲等，凸顯出孩童因身高、視野限制，在交通環境中的危險意識相對薄弱。

靖娟兒童安全文教基金會董事長林志嘉表示，兒童道路安全知識的確要從教育扎根，基金會從103年開始編列交通安全教材作為輔具，並且培訓種子教師，已經到42所小學宣導，服務近3萬多個孩子，期許政府從教育、工程、執法個方向著手，小黃帽對孩童安全提供很大的保障，感謝交通部、台北市政府協助。

▲現場陰雨綿綿，仍有許多熱情的家長帶小朋友前來參與活動。

王國材提醒，「兒童安全過路口」的五個秘訣，包含：

1.穿越路口要退後三大步停等（避免轉角大車内輪差）

2.小綠人綠燈亮起，左看、右看、再左看後，確認沒有闖紅燈車輛，再走行穿線

3.走行穿線時，要專心並隨時注意轉彎車，如果有轉彎車，揮手讓司機容易看得見，並向司機說謝謝

4.穿明亮衣帽，反光配件

5.避免突然衝入車道

▲108年小黃帽交通安全童樂會活動合照。

王國材說，據統計，每10萬單齡人口之交通事故傷亡，至18歲開始飆高，21歲最高峰，因此，加強18歲以下年齡層之生命價值與風險意識的交通安全教育，十分重要，交通部已於上個月的道路交通安全督導委員會議中，邀請教育部潘部長共同研議，落實推動各級學校交通安全教育，二部已有共識並積極辦理中。

王國材表示，交通部延續107、108年度與縣市政府結合推動「學童戴小黃帽」運動與設置「簡易型兒童交通公園」等體驗場所；未來並將與教育部合作推動每學年4小時的交通安全教育校訂課程、「兒童安全過路口」數位課程上架教師數位學習平台、全面補助各國民中、小學戶外教育活動安排至各監理所站、兒童交通公園，實地體驗學習「大型車之內輪差與視野死角」的安全知識。