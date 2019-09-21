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防災Follow me牽手Let’s go！　國家防災日黃偉哲籲防災教育重要性

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▲ 台南市政府在新化虎頭埤風景區舉辦國家防災日全民健走活動，期許透過全民健走的活動，進行防災教育，傳達居安思危，防患未然的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 台南市政府在新化虎頭埤風景區舉辦國家防災日全民健走活動，期許透過全民健走的活動，進行防災教育，傳達居安思危，防患未然的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防災Follow me，牽手Let’s go！台南市政府在新化虎頭埤風景區舉辦國家防災日全民健走活動已邁入第3年，今年適逢921震災20週年暨莫拉克風災10週年，黃偉哲市長親自主持，與民眾宣導「防災重於救災，離災優於防災」的概念，期許透過全民健走的活動，進行防災教育，傳達居安思危，防患未然的重要性。

▲ 台南市政府在新化虎頭埤風景區舉辦國家防災日全民健走活動，期許透過全民健走的活動，進行防災教育，傳達居安思危，防患未然的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲ 台南市政府在新化虎頭埤風景區舉辦國家防災日全民健走活動，期許透過全民健走的活動，進行防災教育，傳達居安思危，防患未然的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今天是921之20週年的日子，也是國家防災日，希望民眾能夠更懂得如何防範災害。市府舉辦健走的目的，除了藉著運動保持健康外，也要學習防災的綱領與知道防災的專線，以應變突發的狀況。感謝行政院的協助，市議會各位議員的支持與市政團隊的努力，祝福活動順利圓滿，大家無災無害。

▲ 台南市政府在新化虎頭埤風景區舉辦國家防災日全民健走活動，期許透過全民健走的活動，進行防災教育，傳達居安思危，防患未然的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，感謝健保署、南區水資源局與成大防災研究中心共襄盛舉此次活動，財團法人住宅地震保險基金、瓜瓜園、東成醬油等在地企業慷慨贊助經費及摸彩品，鄰近的新化國小鼓隊與社區團體也以精采表演表演熱情參與。現場設有防災宣導攤位說明地震保命3步驟（趴下、掩護、穩住），消防局與衛生局並進行水域救生演練，傳達正確的搶救方式，與CPR教學等多項教育活動寓教於樂，讓參與民眾不僅運動保健康，更學習保平安。

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