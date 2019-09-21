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新竹市跨領域課程設計　「給學生一堂素養課」迎接108新課綱

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▲108新課綱、新竹市。（圖／新竹市政府提供）

▲均一師資培育中心執行長藍偉瑩帶領新竹市國教輔導團團進行跨領域素 養導向課程設計。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「108新課綱」上路，新竹市學校為因應新課綱的精神，皆積極研發屬於學校特色校訂課程，新竹市為協助各校發展素養導向課程，由國教輔導團設計研發跨領域教案，出版了「給我一堂素養課--學校玩很大跨域課程設計」一書，提供給新竹市學校做為課程設計參考。

▲108新課綱、新竹市。（圖／新竹市政府提供）

▲「學校玩很大」一書封面。

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教育處表示，「給我一堂素養課--學校玩很大跨域課程設計」一書，內容從「南寮海岸的變遷」、「從地景改變看城市美學」到「竹科面面觀」等共有13個跨領域教案，供教學現場老師可以參考使用，希望透過不同的教學方式，讓學生學習不再侷限單一學科，而是跨領域的課程統整，也讓新竹市教師能簡單上手，進行一堂跨學科且有在地特色的素養課程。

▲108新課綱、新竹市。（圖／新竹市政府提供）

▲本土與閩客原參團腦力激盪。

其中「從地景改變看城市美學」的教案，是由新竹市藝術領域輔導團設計，希望透過學生欣賞藝術作品，理解美的原理，藉由小旅行的五感體驗，發現新竹市舊城鎮的建築與環境之美，並繪製出屬於自己的新竹文化散策DM。而健體領域輔導團設計的「用腳認識新竹」讓學生運用社區馬拉松跑走模式，從老照片認識社區發展故事，發現社區周遭在地美食，彙整資料製作美食定向地圖，並展開一連串實際社區特色踏查，完成不同難度的跑走地圖，邁向社玩小達人。

新竹國小鄭淑靜老師表示，「南寮海岸的變遷」教案，是結合國語文與社會領域一起設計的，課程內容是邀請學生蒐集南寮老照片來說故事，並透過實地參訪，讓孩子深入瞭解產業與家鄉。課程設計的發想是希望透過學生最熟悉的生活情景，讓學生從實際觀察、訪問、調查等活動中進行學習，讓學生對屬於自己的土地產生更深刻的情感與發自內心的認同，也讓現場的教師更能認同與實踐鄉土課程。

▲108新課綱、新竹市。（圖／新竹市政府提供）

▲國中小自然領域。

教育處長黃錦能指出，108課綱的實施，教師是最重要的關鍵。新竹市從2016年就開始規劃人員培訓及資源整備以因應108課綱的到來，透過一系列的學校課程領導人、社群召集人以及課程核心小組的增能，進而帶動教學現場的教師對108課綱的理解，並願意改變教學方式，以學生學習為主體。此次「給我一堂素養課--學校玩很大跨域課程設計」一書的出版，提供教學範例，讓學校教師玩課程，給我們的孩子一堂素養課，打造學校成為知識遊樂地。

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