航太龍頭漢翔拚「國機國造」　高教機下周出廠邁向數位生產新里程碑

▲漢翔公司董事長胡開宏表示，66架新式高教機的商機大餅，國內可望有375億元的訂單規模。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

航太龍頭推動國機國造有成。漢翔公司今（21）日表示，為研製新式高教機，內部以智慧製造提升效率快三倍，只花了三年多完成研發至生產，將於下周四舉行高教機出廠典禮，成為漢翔走入數位化生產的新里程碑。

總統蔡英文上任後力推國機國造，由漢翔公司研製的新式高教機，首架將在9月26日在台中舉辦出廠典禮，預計明年6月首飛。

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▲國機國造起手式的新式高教機原型機，預定於9月26日出廠。（圖／記者湯興漢攝）

漢翔公司主管表示，漢翔近年推動智慧製造已現成效，相較於三十年前研發IDF經國號戰機耗時十年，新式高教機只花了三年就完成研發產製，運用虛實整合、數位分身等創新技術，「效率快了至少三倍，新一代高教機成為漢翔走入數位化生產的新里程碑。」

依據漢翔估計，66架新式高教機的商機大餅，國內可望有375億元的訂單規模，其中漢翔可望拿下逾200億元訂單，另外100多億元訂單規模，可望轉包給108家台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商，包括駐龍、晟田、千附及天陽航太等業者可望受惠。

另外，依據波音及空巴公司預估，國際民機在未來20年的航空市場需求，全球客運量仍以每年4.4%至4.7%的增速持續成長，將出現37,400至42,700架新飛機的需求量，也成為全球航太供應鏈的兵家必爭之地。

漢翔主管表示，不論是波音或空巴，對於未來的民用飛機市場，都具有很高展望，且正逢換機及新機採購期間，航太商機很大；根據波音預測，未來20年全球會有4.2萬餘架飛機需求量，總產值將高達6.3兆美元。

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