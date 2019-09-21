影／女友甜蜜錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　轉身竟沒等到上岸…漂上一具冷屍

▲偉柏在水中和女友求婚完後溺斃。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

每個女孩對於自己「求婚」的片段都有夢想，但美國路易斯安那州的女子安東尼（Antoine）完全沒想到，原本跟男友偉柏（Steven Weber Jr.）到坦尚尼亞度假，男友驚喜的水中求婚，最後卻成為兩人甜蜜的記憶。偉柏在和安東尼求婚完後，竟在水中溺斃身亡。

根據英國《每日郵報》報導，交往多年的安東尼與偉柏，日前決定到坦尚尼亞度假，在旅行的過程中遇見許多特別的人，讓他們感嘆生命的脆弱與把握當下的重要。貼心的偉柏其實想藉著這次的假期趁機向深愛多年的女友求婚。

偉柏當時策劃著將在水中向安東尼求婚，並且拿出準備好的「嫁給我」的字條，接著從珠寶盒中拿出戒指。站在室內窗的安東尼面對突如其來的求婚感到相當驚喜，但卻沒想到卻再也等不到男友上岸。偉柏當時在求婚完後，準備游上岸卻因為缺氧而溺斃水中。痛心的安東尼發現男友沒上岸，發現時已經成為一具冰冷的遺體，20日在臉書上發文「親愛的偉柏，你再也聽不到我親口說的我願意，我想說的是我願意！一百萬次的我願意！」

▲偉柏在水中寫下「妳願意嫁給嗎？」卻聽不到回答。

安東尼在貼文中寫下「在旅行的過程中，我們遇見了幾個癌症病人，讓我們體會到生病的重要，更應該要把握彼此，原本最棒的一天，現在變成了最糟糕的一天」回想起偉柏在求婚紙條上寫著「我不能停止呼吸，不能告訴我多愛你，但每一天我都愛你更多！」

美國官員表示，確實有接到有公民在坦尚尼亞死亡的消息，目前正在盡力了解，並協助家屬處理後事。不少網友看到安東尼的貼文感到相當心疼，紛紛留言「下輩子一定要繼續在一起！」、「勇敢的你，我很震驚會幫你們一家人祈禱」。

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