想兼差外送員！國考生「賺20K就好」剩下專心衝刺　過來人經驗談：CP值更高

▲原po目前在準備國考，但同時希望能有一點收入。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國考生之前做夜班保全，原以為有大量時間能埋書坑，但現實不如預期，且日夜顛倒的情況下，K書效果也不佳，眼看最近外送很夯，他冒出兼職念頭，也希望每月加減賺20K就好，剩下時間能專心念書。對此，過來人紛紛給予建議，還有人直言，不如去做加油站或摩鐵櫃台CP值更高。

網友在論壇mobile01提到，他是準備國營事業的考生，經濟壓力沒有很大，但零用錢還是得自己賺，所以希望月收至少有20K。先前，他嘗試做夜班保全，日領1166元，不過12小時對他來說真的有點長，而且即使是夜班，但住戶們也沒那麼早睡，所以不能太誇張，他都是等到半夜才開始讀書。

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▲許多人兼差當外送員。（圖／foodpanda提供）

網友表示，扣掉巡邏、整理垃圾等工作事項，他大概剩4個半小時能看書，加上日夜顛倒的關係，效率不是很好，「這陣子外送員很紅，時薪可以衝高，我覺得不如認真工作4-5小時，剩下的我可以念書，況且完全是自己的時間，不用分心顧大門、看監視器等，生活作息也能正常。」

他初步估算，根據熊貓的算法1單70元，他每小時接4-5單，這樣一天大約有20單，也能賺個1400左右，「扣掉油錢、損耗等，我算算...差不多1個月能有20K，因此有在想要不要改外送，不知道有沒有前輩可以分享或是給我點建議，小弟台中豐原東勢這附近人，不知道只跑這附近有沒有賺頭？」

▲寶貴的經驗談。（圖／翻攝自mobile01）

對此，一名foodpanda外送員回應，8月底去參加說明會時，就有聽到2人正準備國考，「現在1小時沒有那麼多單了，要抓請抓3單。熊貓要搶排班時段，不然就是要撿別人丟出來的，沒辦法說你想跑哪時候就跑哪時候，時間上UE就比較自由，但相對錢就比較少了些；區域的部分，你一上線系統就帶你到處飛了，也是有可能送著送著就從豐原送到大里來。」

另一名過來人則建議，去找加油站的工作就好，一個月至少25k，且定點工作不用東跑西跑，早班差不多下午3點下班，之後便能開始看書；至於早班汽旅櫃檯或房務員也是不錯的選擇，早班是固定的，幾乎不輪班，一樣下午3點下班，25k也跑不掉，「算4點開始念書好了，23點前上床睡覺，一天至少能K書6-7小時，已扣除吃飯時間，雇員認真準備一年即可上榜，先求有再求好，不要找夜班工作，傷身傷神，讀書效率差」。

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