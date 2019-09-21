若韓國瑜早點注重治安…徐國勇酸：就不會傷害高雄形象

▲徐國勇。（圖／記者洪正達攝）



記者呂欣玫／綜合報導

高雄接連發生街頭暴力、連千毅的倉庫遭砸以及寵物店被開槍等事件，治安亮起紅燈，使得內政部長徐國勇20日南下高雄了解狀況，此舉卻被高雄市長韓國瑜批評是在「卡韓」。對此，徐國勇透過臉書強調，維護治安不分中央、地方，更是不分藍綠，「韓市長若是早些注重治安，高雄形象就不會受傷了。」

韓國瑜不滿徐國勇動作頻頻，甚至進駐高雄，批評這是政治操作、傷害高雄形象，是在演「八仙過海」。對此，徐國勇20日透過臉書回擊，韓國瑜對他的來到，似乎有些意見，再次強調他請陳次長、警政署刑事局到高雄關心，就是為了支持高雄、讓高雄市形象更好，「韓市長若是早些注重治安，高雄形象就不會受傷了。身為總統候選人又是高雄市長，請韓市長不要以政治操作及政治語言，對辛苦的警察同仁說出傷害的話。」

徐國勇指出，高雄市近期發生幾起的治安事件，犯嫌前後加起來，多達幾十人，多人具有幫派身份，警方都會全部將之都繩之以法，他20日晚間特地到高雄市警局，慰問偵辦案件的員警同仁，表達感謝。

徐國勇強調，治安是大家的責任，若注重治安，就不會有這些治安事件發生，而高雄的形象也不會受到傷害，維護治安不分中央、地方，更是不分藍綠，大家應該攜手努力，為民眾打造安居樂業的生活！