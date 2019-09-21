心理健康嘛蓋要緊喔！　安南醫院辦「心理健康月」活動

▲台南市立安南醫院配合台南市政府「心理健康月」活動，辦理一系列健康講座，現場搭配邀請民眾填寫量表的心理健康篩檢活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

心理健康和身體健康一樣重要，台南市立安南醫院配合台南市政府「心理健康月」活動，9月16日至9月20日辦理一系列健康講座，現場搭配邀請民眾填寫量表的心理健康篩檢活動，期望透過一系列心理健康促進的宣導與活動，來提升民眾對於心理健康的自覺與重視。

精神科張俊鴻主任表示，台灣近年來社會事件頻傳，心理健康是十分重要的課題! 健康包括「心理」與「生理」方面，完整的健康應同時兼顧身心層面，一般人身體有病痛會找醫師看診、拿藥，也會做年度身體健康檢查，但卻常常忽略心理健康的重要性。安南醫院透過這連串的宣導活動與鄉親一起來關注心理健康，培養健康的生活型態，關心自己也關心周遭親友，提升對生命危機的辨識與資源連結，進而達到精神疾病防治及自殺防治之目標。

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此次安南醫院精神科醫師與心理師團隊，向民眾介紹關於自殺的迷思與危險因子，當身邊親友出現警訊時如何及早辨識與適當回應、轉介醫療；另外，隨著高齡社會來到，老年人的憂鬱問題亦需要大家了解與重視，包括其症狀如何表現、臨床上如何評估與治療，在現場向民眾說明並進行即時的討論問答。

心理健康與自殺相關議題在過去向來是大家較不重視，甚至避而不談的話題。然而，近年來「心理健康與幸福政策」已是全球重要推動的公共衛生策略，心理健康問題的有效解決已成為國家責任與全球關注的焦點。所謂的心理健康狀況不只是沒有疾病，還要能夠維持關係，面對壓力，貢獻社會，享受生活。