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翻出20年前泛黃日曆！一看潦草字跡「半夜1點47分...」　網秒淚：天是紅的

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▲20年前泛黃日曆！一串潦草字跡「半夜1點47分...」　網秒抖：天是紅的。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原po哥哥留下那一天的日曆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

1999年9月21日凌晨那一震，奪走2千多人性命，這場噩夢眨眼已過20個年頭，儘管震撼與哀痛逐漸磨平，許多人內心深處，仍有一條傷疤會隱隱作痛。一名網友昨夜翻出一張泛黃日曆，斗大日期又喚醒無數記憶，有的人顫抖地描述當下情景，但也有不少朋友那時年紀尚小，根本不知道發生了如此可怕的事情。

網友在「爆廢公社二館」發文提到，「追劇追到一半，突然想到我哥留了張20年前的日曆。那年，我才8歲，而我...只記得我睡得很爽。」

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▲▼921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）

▲921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）

從照片中可見，這張日曆上的日期，正是民國88年9月21日，除了印刷字體毫無褪色，最底下還有一行瞭草字跡，儘管已模糊不堪，仍隱約能知道，上面寫著「今日半夜1點47分百年大地震」。

大票網友看完紛紛憶當年，表示「那年9歲，還記得家裡的紅龍從魚缸裡面跳出來」、「這輩子唯一一個搖醒我的地震」、「我永遠都記得那一天，天空是紅的，地是呈現波浪，哪邊浪起哪邊就倒塌，看著大廈瞬間變一樓那種感覺，看著被壓底下逃不出來的人，真的忘不掉，也永遠都記得每年的同學會少了一半的人」、「當年11歲先是停電地鳴聲，然後開始搖，全家抱在一起沒辦法走，再來就是點蠟燭聽廣播」、「我只想忘掉」。

▲▼921地震,南投縣埔里鎮大成國中。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震南投縣埔里鎮大成國中災情嚴重。（圖／慈濟基金會提供）

另外，也有許多人那時年紀很小或睡超熟，幾乎沒什麼印象，「在吊燈下睡得很沉，現在想想，還活著是佛祖保佑」、「我完全沒印象」、「我2歲，都不知道發生什麼事情」、「原來不只我一個人睡死，當年只記得爸媽有來要把我拖走的感覺而已」。

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