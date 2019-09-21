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25歲火山孝子戀上「62歲媽」！3個月榨乾150萬秒分手　淚問警：怎麼挽回愛

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▲▼戀愛,手機,情侶,聽音樂,聊天。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲陳男愛上年紀可當他媽的62歲林女，3個月就為對方花了150萬，最後仍遭無情拋棄。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

25歲陳姓男子「煞」到62歲、年紀足以當他媽的性工作者林女。陳男貸款了一百多萬為林女贖身，交往3個月又為林女花光50萬存款，沒想到最後仍遭無情拋棄。林女找來前夫毆打陳男，還對他聲請保護令，陳男最後因私闖香閨被警方法辦。只是陳男「愛到卡慘死」即使花光積蓄、揹了一屁股債又身陷官司，仍執迷不悔，還問警察「怎麼才能挽回對方」。

陳男任職於一間國營企業，2019年5月到湖口私娼寮買春時，與幫他服務的62歲林女相談甚歡，2人互留聯絡方式，陳男更從此成為林女常客，2人多次外約吃飯，進一步成為情侶，陳男不捨女友下海出賣皮肉，更向對方承諾，一定會將她拯救上岸。

陳男向銀行貸款了1百萬元全交給林贖身，自己也搬入林的住處開始同居生活，期間，林女的信用卡債務、電話費帳單與昂貴衣物都由陳買單，同居3個月，就花了50幾萬，讓陳男的存款快速見底，加上先前向銀行的貸款，陳共計損失150多萬元。

不料，陳男一告訴林女自己沒錢了，就被狠心拋棄，林女甚至找來前夫警告陳，陳男因此遭林女前夫毆傷，陳男顧念與林女的情分未對「前夫」提告，但林女卻馬上聲請保護令。

癡情陳男一心想復合，9月初凌晨私自闖進林的公寓，遭到林女報警，事後更堅持提告侵入住宅與違反保護令。

陳男向警坦承私闖香閨，他告訴警方，實在放不下林女，才會闖入，希望有機會能復合，警方勸陳放手，認為他根本就是火山孝子，現在還吃上官司，得不償失，但陳卻執迷不悔，還反問警方「該如何挽回對方」，也讓警方搖頭。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso、達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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