擺脫女性朋友尿失禁困擾　中醫嘛A通喔！

▲莊筱梅醫師示範按摩「足三里」保健提升泌尿系統能量，擺脫尿失禁困擾。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

一名70歲婦女略帶羞澀的來到安南醫院中醫部莊筱梅醫師門診，訴說她的困擾，她長期以來只要白天從床上起身或咳嗽，小便總是不小心流出來，弄得身上都是尿騷味…，有時故意想憋住，又會尿不乾淨或小便刺痛，現在都不敢出門旅遊了，透過莊筱梅醫師中醫調理，情況獲得改善。

莊筱梅醫師指出，該患者生產史為五胎自然產，漏尿從更年期後逐漸加重，同時因憋尿而有局部膀胱濕熱問題。處方先從緩解小便刺痛的清利濕熱開始，逐漸加入升提補氣的中藥，在1個月後尿失禁得到改善。

中醫部部長黃升騰醫師表示，華人社會因風氣影響，許多人不覺得小便症狀初期是「可以看醫生」的，尤其是婦女更是羞於啟齒。莊筱梅醫師指出，婦女尿失禁的比例比想像中還多，根據國健局調查，35歲以上女性，每4位就有一位曾經有尿失禁的經驗，隨著年紀、生產次數、體重增加等等，比例更是提高。

莊筱梅醫師說尿失禁不是老年人的專利！常見尿失禁可分為急迫性尿失禁、應力性尿失禁與混和性尿失禁（前兩種混和），莊筱梅醫師表示。婦女常見急迫性尿失禁問題有因逼尿肌過度活動的「膀胱過動症」、膀胱有發炎或是器質性問題引起容量變小等狀況（如放射性膀胱炎或間質性膀胱炎）；應力性尿失禁常發生在生產過後（尤其是多產婦）及更年期族群。症狀初起可先從行為治療開始，如凱格爾運動、膀胱訓練等，若持續困擾，可考慮藥物治療(西藥常用抗膽鹼類藥物)甚至外科處理。而使用中醫藥物治療，亦有很好的療效。





莊筱梅醫師指出，中醫在兩千多年前的《黃帝內經》以提及了尿失禁的問題：水泉不止者，是膀胱不藏也。中醫上稱為「遺溺」、「小便不禁」，並陸有豐富的治療發展。莊醫師指出在中醫根據望聞問切四診，可將婦女尿失禁分為四種類型：一、腎陽不足，常見小便清澈如水，量多漏尿不自知。二、脾肺氣虛，常見勞累或腹壓增加漏尿，兼有脫垂病史。三、肝鬱化火，壓力增加時有急尿甚至漏尿的問題。四、陰虛陽亢，膀胱容量不足，量少則急尿漏尿甚至有出血疼痛等。

莊筱梅醫師強調，根據不同證型開立不一樣的處方，可以改善婦女尿失禁的嚴重程度，以及緩解因西藥產生的便秘及口眼乾的副作用。

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