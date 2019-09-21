朱立倫緬懷921：天災是台灣永恆的宿命…但創造出人心的大美

▲朱立倫緬懷921。（圖／翻攝自朱立倫臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

今天是921大地震20周年，前新北市長朱立倫透過臉書緬懷，他表示，天災，是台灣永恆的宿命，但正是這一次次災難對世俗計較的反襯，對人性的洗滌，對善意的淬煉，才創造出台灣人心的大美。

回憶20年前強震發生的當下，朱立倫說，當時他只是一個新科立委，還記得地震發生時，他在家中被搖醒，急得和各地朋友連絡災情，看到SNG車傳回來災區斷垣殘壁、滿目瘡痍的畫面，看到災民們臉上的悲痛茫然，至今回想起來，仍然是沈重萬分。

因此，朱立倫日後除了在立法院全力支持災後重建相關預算，與在921隔年參與《災害防治法》的立法外，也因深刻體會大自然的力量與無情，讓他在日後的每一個角色上，都把「安全提升」列為施政重點。

朱立倫提到他在桃園縣長、行政院副院長、新北市長任內，特別重視防災、救災相關事務，包括災害防救署前期籌備，921前完工高層建物的免費健檢，打造全國第一支結合醫師、土木結構技師、重機械、搜救犬的快速搜救部隊，以及通過防災型都更條例、老舊校舍翻新，大力促成城市間的災防交流，並不斷精進每年的災防演習與防災工程。

另外，朱立倫在這次國民黨總統初選時也提出，未來應該在「中央災害應變中心」設置企業專線，讓企業能通報第一時間的受災狀況，並在災後透過租稅手段，幫助企業，尤其是中小型的企業，度過難關。

最後，朱立倫強調，「天災，是台灣永恆的宿命。但我也總認為，正是這一次次災難對世俗計較的反襯，對人性的洗滌，對善意的淬煉，才創造出台灣人心的大美。」