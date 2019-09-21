子公司出包！中國籍員工非法石油交易　三菱商事虧損99億

記者林瑩真／編譯

日本大型貿易商三菱商事（Mitsubishi Corp.）爆出非法交易，新加坡子公司一名中國籍員工未經授權，進行石油衍生性商品的交易，導致公司虧損3億2000萬美元（約新台幣99億元）。

綜合日媒報導，三菱商事表示，子公司「石油鑽石新加坡」（Petro-Diamond Singapore）雇用一名30多歲的中國籍員工，專門負責與中國的石油業務，並於今年1月至8月，多次與中國進行石油交易。

然而，該名員工卻私下進行未經授權的違規交易，同時更改數據，違反公司規定。由於今年7月油價下跌，讓大約5000件的非法交易虧損了將近3億2000萬美元（約新台幣99億元）。

最後，該名員工8月缺席讓三菱商事起疑，展開調查才發現驚人違法交易，於18日將他解雇，同時請警方立案調查。

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