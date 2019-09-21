子公司出包！中國籍員工非法石油交易　三菱商事虧損99億

記者林瑩真／編譯
日本大型貿易商三菱商事（Mitsubishi Corp.）爆出非法交易，新加坡子公司一名中國籍員工未經授權，進行石油衍生性商品的交易，導致公司虧損3億2000萬美元（約新台幣99億元）。
綜合日媒報導，三菱商事表示，子公司「石油鑽石新加坡」（Petro-Diamond Singapore）雇用一名30多歲的中國籍員工，專門負責與中國的石油業務，並於今年1月至8月，多次與中國進行石油交易。
【三菱商事 不正で345億円損失】https://t.co/hLYVBvVYma— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) September 20, 2019
三菱商事は20日、シンガポール子会社のデリバティブ取引で約3億2000万ドル（約345億円）の損失が発生する見込みと発表。現地社員が社内規定違反の取引を行い、7月以降の原油価格下落で損失が拡大した。
然而，該名員工卻私下進行未經授權的違規交易，同時更改數據，違反公司規定。由於今年7月油價下跌，讓大約5000件的非法交易虧損了將近3億2000萬美元（約新台幣99億元）。
最後，該名員工8月缺席讓三菱商事起疑，展開調查才發現驚人違法交易，於18日將他解雇，同時請警方立案調查。