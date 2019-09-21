蔡英文丟7個邦交國破紀錄　前外長：民進黨仍甘心做美國棋子

▲總統蔡英文3年丟7個邦交國破歷任總統紀錄。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。前外交部長歐鴻鍊21日表示，蔡政府甘心做美國棋子，卻批評吉里巴斯當中國大陸的棋子，非常諷刺。

歐鴻鍊表示，每次一斷交，總統府和外交部都說是別人的錯，指責邦交國被金錢引誘、被中國大陸打壓，說詞永遠不變。

歐鴻鍊並說，美國一再利用「台灣牌」激怒中國大陸，結果對岸的反制措施負面後果就轉嫁到台灣來，台灣當美國的籌碼，得到了什麼？美國賣F16V這種20年前的老飛機，而且價格高得嚇人，這是在幫台灣的忙？現在台灣想要FTA卻始終沒有進展。

歐鴻鍊指出，南太平洋是中國大陸最弱的一環，現在一連挖走兩個邦交國，顯示美國和澳洲的區域影響力衰退；中國大陸一下跑到美國後門，現在又到澳洲前門，美國影響力在衰退，澳洲作為區域強權也沒有辦法應對。

國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方則表示，這場外交鬥爭不只在邦交國，還有國際組織，三年一度召開的國際民航組織大會，台灣至今未收到邀請函，顯示外交戰場上，台灣有很多國際組織再也回不去，這是很大警訊。

▼前外交部長歐鴻鍊。（資料照／記者李毓康攝）

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