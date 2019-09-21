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緬懷921　郭台銘：會積極扮演富國利民政策的推手

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▲▼郭台銘921在臉書發文緬懷。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘921在臉書發文緬懷。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者張乃文／綜合報導

921地震滿20周年，鴻海創辦人郭台銘21日在臉書PO文緬懷，除了敘述921帶給台灣的傷痕，他也提到，希望能運用大數據、人工智慧的技術來提早預知地震，更說自己會積極扮演富國利民政策的推手。

郭台銘說，二十年前的那一夜地動山搖，震垮了許多人的家園，更奪走了兩千四百多條人命，無數個原本幸福的家庭支離破碎。「九二一」成為受難家庭生命中最大的創痛，也在臺灣的土地與共同記憶上刻下一道傷痕。

郭台銘表示，過去作為企業家角色，他時常以捐款的方式投入公益。但去年的花蓮大地震發生，他也重新思考金錢的意義，捐款能不能用於減少地震、預防地震，讓災害從「事後救治」，變成「事前防範」，這是他天天在思考的。

「我希望能運用大數據、人工智慧的技術來提早預知地震，對地震災害提早防範。」郭台銘指出，因為有這麼多的危樓，我們為何不能讓居民提前了解、加以防範？這才是對我們社會及家園有所幫助的實事。

郭台銘提及，災害帶來社會創傷及集體意識的恐懼，過去他們透過永齡基金會積極投入急難者的救護與協助，推動愛心捐款協助賑災。接下來，他會為那些握過的雙手而努力，「更積極扮演富國利民政策的推手」，「認真並規模化投身於驅動社會向前的志業」。

文末郭台銘也說，有居家安全和良好的社會福利，人民心靈安定才能安居樂業、國富民強，台灣才會更好。在921大地震屆滿二十周年的日子，除了緬懷逝者、堅強面對生活，也要懂得感恩大地，思考如何與土地自然共生共榮，「願天佑台灣，人民平安」。

▲▼郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

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