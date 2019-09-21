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巴頭踩肚勒脖子！東京國2女遭霸凌性虐　日網氣炸肉搜：胸糞至極！

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▲▼日本東京爆霸凌。（圖／翻攝自推特／koumeiaffiliate）

▲男學生多次動手毆打女學生。（圖／翻攝自推特／koumeiaffiliate）

記者林瑩真／編譯

日本9月初一段影片在推特上瘋傳，一名國中女生遭到另一名國中男學生狠揍、飛踹，甚至勒脖，旁邊還有不少人圍觀大笑。影片曝光後，立刻引起網友討論，揚言要肉搜出霸凌的男學生。

根據影片，男學生將女學生壓在草地上，不時伸手就朝女學生臉上、頭上賞巴掌，等到女學生爬起，又出手將她推倒，接著用腳往她身上猛踩，好幾次就踩在女學生肚子上

隨著錄影的人起鬨，加上坐在一旁的其他學生紛紛調侃，跟女學生說「還手也可以喔」，讓男學生越來越大膽，伸手將女學生夾在腋下，勒住脖子，並施力讓女學生跌在地上；影片最後則是男學生從遠處朝女學生衝刺跑來，跳起來就飛踹一腳，讓女學生向後跌出畫面外。

影片曝光，網友紛紛搜出相關資訊，得知霸凌行為發生在東京葛飾區，參與者大約只有國中2年級，且不如影片中單純出手揍人，在影片之外，還有掐住女學生脖子、強迫性行為等犯罪行為

另外有網友肉搜出在影片中動手的男學生，發現他在先前就曾經狠狠賞過其他女學生巴掌，似乎早有前科。另外，作為主犯之一的女學生也被肉搜出來。

對此，葛飾區教育委員會表示已經確認過影片，目前正在調查是否有霸凌一事。此影片則在網路上瘋傳，被日本網友以「胸糞」（意指讓人心中覺得噁心、生氣）形容。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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