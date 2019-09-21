巴頭踩肚勒脖子！東京國2女遭霸凌性虐　日網氣炸肉搜：胸糞至極！

▲男學生多次動手毆打女學生。（圖／翻攝自推特／koumeiaffiliate）
記者林瑩真／編譯
日本9月初一段影片在推特上瘋傳，一名國中女生遭到另一名國中男學生狠揍、飛踹，甚至勒脖，旁邊還有不少人圍觀大笑。影片曝光後，立刻引起網友討論，揚言要肉搜出霸凌的男學生。
【いじめ】東京都葛飾区の女子中学生が、男子中学生から蹴られるなどの暴行— コウメイ＠PPCアフィリエイト生徒さん募集中！リスティング グーグル広告 ネットビジネス 不労所得 (@koumeiaffiliate) September 5, 2019
腕で首を締め付けられたり、跳び蹴りされたりしていた。
また仲間とみられる中学生の姿や笑い声も記録されていた。
葛飾区教育委員会も動画を確認し、いじめがあったかどうか調査を進めている。 pic.twitter.com/J8YBgyLPZA
根據影片，男學生將女學生壓在草地上，不時伸手就朝女學生臉上、頭上賞巴掌，等到女學生爬起，又出手將她推倒，接著用腳往她身上猛踩，好幾次就踩在女學生肚子上。
隨著錄影的人起鬨，加上坐在一旁的其他學生紛紛調侃，跟女學生說「還手也可以喔」，讓男學生越來越大膽，伸手將女學生夾在腋下，勒住脖子，並施力讓女學生跌在地上；影片最後則是男學生從遠處朝女學生衝刺跑來，跳起來就飛踹一腳，讓女學生向後跌出畫面外。
影片曝光，網友紛紛搜出相關資訊，得知霸凌行為發生在東京葛飾區，參與者大約只有國中2年級，且不如影片中單純出手揍人，在影片之外，還有掐住女學生脖子、強迫性行為等犯罪行為。
［情報提供］— 情報提供者 (@informant_N) September 5, 2019
松江第三中学校 葛飾区
いじめ、暴行で今有名な君は前にも違う女の子殴っていました。これがその時の動画です。 pic.twitter.com/GYN8FRBx8p
另外有網友肉搜出在影片中動手的男學生，發現他在先前就曾經狠狠賞過其他女學生巴掌，似乎早有前科。另外，作為主犯之一的女學生也被肉搜出來。
對此，葛飾區教育委員會表示已經確認過影片，目前正在調查是否有霸凌一事。此影片則在網路上瘋傳，被日本網友以「胸糞」（意指讓人心中覺得噁心、生氣）形容。