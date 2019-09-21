雙魚兒路上吼「大便好吃，我想吃大便」　媽驚曝真相惹笑網：可以理解

▲兒子究竟看到了什麼？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

兒子真是想像力豐富啊！一名媽媽日前載著兒子在路上等紅燈時，兒子竟然大聲嚷嚷「想要吃大便」、「大便好好吃欸」，吸引不少路人的目光。媽媽事後才娓娓道出真相，爆笑事實也笑倒一票網友，大家紛紛表示「開店要慎選招牌」、「真的有像欸」。

「身邊有小孩也都這樣童言無忌嗎？」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文寫道，日前騎車載兒子回家的路上，等紅燈時兒子卻突然扯開喉嚨大喊「媽媽我要吃大便，我們今天吃大便好不好，大便好好吃欸~我想吃大便啦！」一席驚世狂語還引來隔壁騎士的注目。

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原PO這時感到超丟臉，要兒子控制音量小聲一點，不料對方竟更猖狂，「爸爸很奇怪，都不買大便給我吃，我要吃大便，我要吃我要吃！」此外兒子還表示爸媽都是小氣鬼，「我不要理你們，你們都不給我吃大便。」

媽媽隨後才傻眼吐出事情真相，原來某家煙燻滷味的招牌上畫有黃色火焰，遠遠看就像是一坨大便，兒子一直以來都稱這家滷味為大便，豈料這次還在大庭廣眾之下這樣講，「搞得路人都以為我讓他吃這種東西，我真的沒讓他吃大便......。」

▲ 滷味店的招牌引人遐想 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都笑噴表示招牌真的有像，「的確有像啊」、「心臟因為童言無忌而強壯，還有一間因為大便而紅的滷味店」、「看來以後開店扛棒（招牌）要慎選」、「自從發覺小孩會口不擇言，只要騎車載小孩，我都會戴口罩」、「看了招牌，覺得可以理解」。

原PO隨後也表示，其實自己有糾正過兒子，畢竟人家是賣吃的，如果被老闆聽到可能不太好；不過兒子的印象已經根深蒂固，還是認為那間店的名字就叫做大便。

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