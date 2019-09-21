內幕／搞黑英計畫？國民黨高層曝真相：爆料者針對韓國瑜

▲國民黨中常會會議紀錄。（圖／讀者提供）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文陷入博士學位造假疑雲，至今仍被深綠人士窮追猛打。日前國民黨中常會紀錄流出，內容提到要慎重回應蔡英文論文事件，卻被綠營人士解讀為「黑英計畫」。國民黨高層表示，從會議內容可看出，國民黨顯然並未贊同此議題，是爆料者想藉由抹黑國民黨，來影響高雄市長韓國瑜的選情。

根據會議內容，郝龍斌以過去任職於教育部工作經驗表示，「當年的學歷查核是很嚴謹」的，建議由黨團「透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事較妥」，以迴避後續可能的法律責任；國民黨立院黨團幹部曾銘宗則回應，會配合在立法院質詢時，「要求蘇貞昌院長公布其論文」。

國民黨高層表示，從郝龍斌和曾銘宗的發言，就可以看出國民黨在這議題上操作的穩健，因為由立法院黨團提出質詢，是合乎在野黨監督的本分；同時，要求黨內同志若沒有事實根據，就切勿胡亂追打，因此根本不可能刻意抹黑，更何來「黑英」的說法？

國民黨高層指出，此會議內容遭流出後，綠營人士見獵心喜，稱之為「黑英計畫」，這是爆料者想藉由不到一頁的中常會紀錄來抹黑國民黨，藉此影響高雄市長韓國瑜的選情，手法惡劣至極，應該稱之「黑國民黨」或是「黑韓」才差不多。

事實上，關於蔡英文的論文爭議，也有綠營人士憂心，前台大新聞所教授彭文正在《政經關不了》連日爆料蔡英文博士論文疑雲，網路直播留言與網路流量狂飆，不但現在YouTube頻道的訂閱數突破10萬大關，每日觀看人數都保持在萬人以上，顯示知識份子很在意蔡英文的論文是否存在。

不具名綠委表示，獨派人士鍥而不捨在倫敦搜尋各種資料，要藉由國民黨當「擋箭牌」的效果不會持續太久，因為唸過碩博士的選民在乎的，是看到論文本尊，蔡英文其實也不用說什麼，趕緊把博士論文公開，就會讓國民黨和獨派閉嘴，也不用讓下面的人疲於攻防。

▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▼國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）