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斷交就罵大陸！　韓國瑜7問蔡英文：就是捍衛主權？

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▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部撤下國旗。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。國民黨總統候選人韓國瑜陣營21日發出新聞稿表示，蔡政府將所有問題全怪罪於中國大陸施壓，但是台灣的外交困境就是在於兩岸問題無解，所以國民黨總統參選人韓國瑜想「7問」蔡英文，請蔡英文具體解釋。

韓國瑜7問蔡英文：

1.連續斷交就是「捍衛主權」嗎？
2.罵中共能解決斷交危機嗎？
3.民進黨扭曲過去馬總統的「外交休兵」為「外交休克」，現在自己是否「外交休克」?
4.除了卸責與「幹話」，能保證不再斷交嗎？
5.不願請教馬總統如何維持邦交，是否該請教陳總統如何復交（斷交9國，復交3國）?
6.自誇「踏實外交」，現在是否變成「踏死外交」？
7.蔡英文在2016年選舉時曾說，外交不是靠善意，而是靠實力，請問斷交六國靠的是什麼實力？
 
韓國瑜陣營表示，斷交使全台受害，幹話不行，吵架不行，針對當前外交困境，韓國瑜提出下述主張，首先：兩岸對話，恢復互信；第二：呼籲朝野共商國是、共赴國難，韓國瑜願意和蔡總統等朝野領袖坐下來談；第三；韓國瑜當選後，會立即建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。

▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

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