沉浸婚姻美好...人夫突收「綠光私訊」！竟是愛妻傳給小王嬌喊：你喜歡騎馬

▲人夫從小王妻子處得知老婆給自己戴了一頂大綠帽，氣炸離婚求償。（示意圖／取自pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫婚後將薪水全部交給妻子，就連房產都登記在老婆名下，沒想到妻子竟替他戴了一頂大大的綠帽，還是見到小王的妻子傳訊才知。人夫一見到妻子與小王的親密對話秒氣炸，隨即提起離婚訴訟，並向妻子求償。法院最後判准離婚，人妻還須賠償30萬元。

根據判決書，陳姓人夫主張，與妻子在2016年5月結婚後，他將每月薪資全數交給妻子，並負擔家庭所有開銷，又出資購買房產，借名登記在老婆的名下，但妻子竟然與一名已婚林姓男子發生婚外情。

林男妻子發現後，先是拍下丈夫與陳妻前往旅館的刷卡單，而後又將2人的親密對話偷偷拍下，再透過陳妻臉書找到陳夫，將蒐集的事證全數轉交。

陳夫一見對話發現，妻子竟與林男互傳「親愛的」、「寶貝」、「愛你」、「想你」、「好久沒有早上目送寶貝上班了」、「模模糊糊看著起床的裸男」、「你喜歡騎馬又沒體力」等親密訊息，決定訴請離婚，並向妻子求償50萬元。

陳妻同意離婚，但她否認自己讓老公綠雲罩頂，不同意賠償50萬元。最後法官依據2人LINE對話截圖判准離婚，並認為陳妻的行為破壞了夫妻間維繫婚姻之基礎與信賴，判她應賠償陳夫30萬元，全案仍可上訴。

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