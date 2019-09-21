上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

▲許男買凶意圖殺害已分手的小三新男友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡一名47歲的許姓已婚男子，和公司女下屬黃姓女子發展婚外情，後因黃女發現許男無意離婚，便辭職分手，後和新公司的陳姓男同事墜入愛河，不料許男竟醋勁大發，上暗網雇殺手意圖殺害陳男，許男也因此遭到逮捕。此案在本（9）月18日開庭，法官怒斥許男行為冷血，判處5年徒刑。

據新加坡《海峽時報》及《聯合晚報》報導，許姓男子原在公司任職風險管理主管，在2016年認識30歲女下屬黃女，隨即在4月22日和黃女發展出婚外情，並曾一度同居。但黃女發現許男無意與妻子離婚，便在2018年2月提分手，並在2個月後與新公司的陳姓男同事開始交往。

前女友的新戀情讓許男心生嫉妒，除了在網路上蒐集資訊外，還埋伏於黃女住家外2天，只為確認陳男身分，之後更登入暗網，存入約600美金的比特幣（約台幣1萬8247元）至自己帳戶中，徵求殺手把陳男右手砍斷，不過隨即又改變主意，要求「打殘右手就好」。

Man admits going on Dark Web to hire hitman to murder ex-lover's boyfriend https://t.co/ByXznpUzwN pic.twitter.com/FYHseqHMlT — The Straits Times (@STcom) 2019年7月17日

過程中，許男一度因嫉恨陳男相貌英挺，加碼約3,000美元的比特幣（約台幣9萬1237元），要求殺手往陳男臉上潑硫酸，但後因殺手認為潑酸很難躲避追查而作罷，改為製造假車禍讓對方終身癱瘓，並再度加碼約3,200美元的比特幣（約台幣9萬7319元）入帳。

但這並未解除許男心中恨意，數小時後，他又加存入約1,000美元的比特幣（約台幣3萬412元），要殺手在車禍中送情敵上黃泉路，最終殺人計畫訂於5月22日晚間7-8點，要讓陳男在送黃女去機場的返程中，因假車禍而喪生。

恰巧的是，美國哥倫比亞廣播公司一名記者，意外在網路上發現許男的買兇計畫，在5月12日通知新加坡外交部，才讓許男在殺人計畫實施前被及時逮捕，並銷毀買兇的比特幣帳戶。

雖然許男的辯護律師引述《泰晤士報》的報導，指稱這只是暗網上詐財的騙局，且陳男並未因此喪命，請求輕判，但法官認定許男心懷明確的殺人意圖，無法減輕罪刑。許男在2019年7月認罪，被控教唆謀殺及刑事恐嚇，並在9月18日被法院判處5年徒刑。

►即日起，我退出老化黨。