上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

▲許男買凶意圖殺害已分手的小三新男友。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



實習記者陳妙津/綜合報導

新加坡一名47歲的許姓已婚男子,和公司女下屬黃姓女子發展婚外情,後因黃女發現許男無意離婚,便辭職分手,後和新公司的陳姓男同事墜入愛河,不料許男竟醋勁大發,上暗網雇殺手意圖殺害陳男,許男也因此遭到逮捕。此案在本(9)月18日開庭,法官怒斥許男行為冷血,判處5年徒刑。

據新加坡《海峽時報》及《聯合晚報》報導,許姓男子原在公司任職風險管理主管,在2016年認識30歲女下屬黃女,隨即在4月22日和黃女發展出婚外情,並曾一度同居。但黃女發現許男無意與妻子離婚,便在2018年2月提分手,並在2個月後與新公司的陳姓男同事開始交往。

前女友的新戀情讓許男心生嫉妒,除了在網路上蒐集資訊外,還埋伏於黃女住家外2天,只為確認陳男身分,之後更登入暗網,存入約600美金的比特幣(約台幣1萬8247元)至自己帳戶中,徵求殺手把陳男右手砍斷,不過隨即又改變主意,要求「打殘右手就好」。

Man admits going on Dark Web to hire hitman to murder ex-lover's boyfriend https://t.co/ByXznpUzwN pic.twitter.com/FYHseqHMlT