中美經貿副部級磋商落幕　路透：雙方達成協議「希望渺茫」

▲中美經貿副部級磋商20日畫下句點。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸官媒《新華社》昨（20）日指出，中美雙方經貿團隊19日至20日在華盛頓舉行副部級磋商，針對經貿問題進行討論，雙方也協商了10月在華盛頓舉行「第13輪中美經貿高級別磋商」的具體安排。另外，美方也釋出善意，在17日公布3份對中國加徵關稅商品的排除清單，雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為下一步磋商創造良好條件。

雖然《新華社》並未對這次的副部級磋商結果透露更多消息，不過內容提到雙方展開了建設性的討論，並同意將繼續針對相關問題保持溝通。然而《路透社》卻稱，「中美達成貿易協議的希望似乎越來越渺茫，因為在這兩天的會談期間，中國官員出人意料地取消了對蒙大拿（Montana）及內布拉斯加州（Nebraska）農場的訪問。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

大陸外交部發言人耿爽20日也在例行記者會上表示，「我們希望美方多傾聽美國國內的理性聲音，同中方一道，在相互尊重、平等互利的基礎上，為談成一個互利雙贏的協議作出努力。這不僅符合中美兩國及兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。」

不過《路透社》卻在當天報導，中國官員原定下週計畫訪問美國農民，以示友好姿態，但他們取消了行程，提前返回中國；中國大使館和美國農業部也沒有立刻對此事發表回應。一位知情人士則透露，「美國要求中國大幅增加購買美國大豆和其他農產品。」

▼美國大豆。（圖／路透社）

報導再指，10月份的會談將決定兩國是否會尋找到解決方案，還是給對方的商品徵收新的或提高關稅；中美兩國的貿易專家、企業高層和政府官員表示，即使9月和10月的談判能達成一項臨時協議，美中貿易戰也已演變為一場政治和意識形態之戰，其影響遠超關稅，可能需要數年時間才能解決。

據悉，美國貿易代表辦公室曾發布了3份《聯邦政府公告》，聲稱為了回應美國企業的要求，免除了多種中國產品的關稅；獲得豁免關稅的437種產品包含電腦圖形處理器的印刷電路板、狗項圈、複合木地板和微型聖誕彩燈。