心魔男殘殺「9歲姊妹」棄屍新店溪　「患精神官能症」輕判假釋一年再殺少婦

▲陳昆明勒斃姊姊後，見妹妹還在掙扎，竟拿起磚頭重擊妹妹頭部。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「心中有個惡魔逼我殺人！」新北市男子陳昆明2003年殘殺一對年僅8歲及9歲的小姊妹，震驚社會，被稱為心魔殺手，但他因患有精神分裂症，僅遭輕判12年，還幸運遇到特赦，服刑6年便提前出獄。不料，隔年他竟刊登報紙分類廣告，佯稱徵檳榔西施，再用球棒打死前來應徵、剛當媽媽的少婦。警方根據廣告上的電話，查出登記人就是陳，再次將他逮捕，最後陳以幾乎一樣的理由獲判無期徒刑定讞，逃離一死。7年奪3命，恐怖心魔殺手的罪刑至今仍烙印人心。

2003年4月，家住新北市板橋的8歲及9歲劉姓小姊妹，突然失蹤，家屬報案協尋，警方根據監視器畫面及鄰居指證，找到涉案的22歲男子陳昆明時，已經是3天後。陳昆明第一時間否認涉案，隨後又供稱將小姊妹帶到華中橋下的一處工寮，警方押著陳到工寮找人，陳才坦承殺人，並說：「2個人都在水中了。」

磚頭染血 姊妹雙亡

警方隨即動員大批人力沿著新店溪搜索，最後在一處沙丘上尋獲2名女童的遺體。女童的父母看到2具因泡水腫脹、難以辨認的屍體，差點昏倒，更讓他們無法接受的是，殺死女兒的竟是熟識的前員工！

當年負責小姊妹命案現場採證，現為新北市警局鑑識中心股長的警官程志強，談到這起案件仍記憶猶新。他告訴本刊：「到達命案現場時，我們發現2名幼童的拖鞋，上面沾有血跡，還看到一塊染血的磚頭，工寮內也到處可見噴濺的斑斑血痕，當時我們就研判，2名幼童已遭遇不測。」

警方調查，劉姓小姊妹因家中經營鋁窗工廠，所以認識曾在工廠打工的男子陳昆明，當年4月15日，陳到劉家拜訪，正巧碰見剛放學的小姊妹。離去前，他告訴小姊妹，明天帶2人去大賣場買禮物，沒想到陳送上的竟是「死亡」這份讓人無法承受的大禮。

4月16日傍晚，陳昆明來到與小姊妹約定的地點，見小姊妹出現，隨即帶著2人搭計程車，在板橋三民路的賣場附近下車，3人走到一間國小校門前，陳突然要小姊妹等一下，說要先回光復街家中拿東西。

天真的小姊妹不疑有他，在校門口乖乖等候，沒想到陳昆明回家後，竟把俗稱迷姦藥的FM2磨成粉，用針筒注入1罐鋁箔包飲料中，另外還帶了2罐同款飲料，騎機車回來找小姊妹。陳哄騙2人喝下飲料後，再騎車載著小姊妹到華中橋下的一處工寮。

下藥勒斃 棄屍滅證

喝到遭下藥飲料的姊姊，沒多久就呈現神智不清的狀態，陳昆明見狀伸手勒斃姊姊，另一手掐住妹妹的脖子，雖然妹妹一再掙扎、哀嚎，但陳不僅置若罔聞，還順手拿起磚塊猛砸妹妹的頭部，直到妹妹斷氣，才將2人的遺體丟入新店溪滅證。

陳昆明到案後面對警方詢問，僅冷冷地表示，他在計程車上時，就聽見有一個聲音問自己：「你下不下手？」等到了大賣場附近後，又聽見有聲音對他說：「你不敢，我來！」就這樣，他的身體突然被控制，直到殺了小姊妹才取回身體自主權。

後來，陳昆明在法庭上依舊辯稱是「心魔作祟」「聽到魔鬼的聲音」，因此被外界稱為「心魔殺手」。最終法院認定他坦承殺人、符合自首要件，並患有精神分裂症，輕判他12年有期徒刑。陳昆明服刑期間，正巧遇到解嚴滿20年，政府頒布《減刑條例》，也就是特赦，讓他刑期減半，從12年變為6年，在2009年提前刑滿出獄。

隔年10月，陳昆明在報紙刊登徵檳榔西施的小廣告，一名剛生產完半年、27歲的林姓少婦，為了貼補家用前往應徵，結果命喪黃泉。

陳母說謊 拖延偵辦

林女案發當天出門前，曾拜託大嫂說：「我早上要去應徵工作，麻煩幫我照顧小孩子，我下午就會回家帶小孩去打預防針。」不料，從此音訊全無，家屬找不到人，於是向警方報案。承辦的女隊長本身也有子女，認為林女會交代行程，應不是單純的人口失蹤案，可能是遭到不測。

警方訪查發現，林女曾循小廣告應徵，更發現廣告上電話的登記人竟是7年前殘殺小姊妹的陳昆明，一種不祥的預感立即襲上心頭。由於徵人廣告上沒有明確地址，警方只能動員大批人力，鎖定被害人最後的通話位置，做地毯式搜尋。

除了找尋被害人，警方也到陳昆明家經營的資源回收場找人，但陳不在，陳母也不配合，還謊稱兒子去網咖，意圖拖延警方辦案。沒多久，警方在附近發現陳的行蹤，隨即將他帶回資源回收場，並將他和媽媽隔離偵訊。

當時陳一再否認見過被害人，陳母則在警方反覆詢問下才透露說：「兒子在月初租了一間房子。」警方在陳母的帶領下，來到租屋處，並找來房東開門，結果迎面而來的血腥氣味，讓員警不寒而慄。

程志強告訴本刊：「當時屋內客廳到處都是噴濺的血跡，和小姊妹遇害現場十分相似，死者仰躺於最後面的房間，全身用棉被包裹，棉被上還蓋著鋁板，臉部則蓋著毛巾，上半身衣服被撕破，拉到脖子的位置，下半身僅穿內褲，頭部、手臂均有瘀傷，死狀極慘。」

球棒重擊 毆打致死

程志強表示，從現場跡證研判，林女應該是進大門後，就遭陳昆明持木製球棒朝頭部攻擊，林女倒地後，陳仍不罷休，將她拖到最後一個房間，又拿鋁製球棒活活毆打致死。警方在現場還搜出十餘支全新鋁棒、自製木棍和全新的水果刀，看得出陳想致林女於死的念頭相當強烈。

案發現場還遺留一個便當盒與一些菸蒂，最後證實，陳昆明殘殺林女後，還冷血的外出買便當回屋內吃完，並抽了菸，才收拾現場、鎖門離開。

由於陳昆明犯案計畫縝密、手段凶殘、態度冷靜，不像一般的精神病患者，他雖一再辯稱：「因為林女看不起我們家從事資源回收業，所以心中便有一個聲音要我把她殺了。」但一、二審法官不為所動，均判他死刑，不料更一審時，法官認定他仍有教化的可能，最後改判無期徒刑定讞。

7年奪3命，心魔殺手陳昆明二度逃死，被害家屬雖然忿忿不平，但也只能無奈接受這樣的結果，只希望類似的悲劇不要再發生。



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