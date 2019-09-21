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沖繩進入塔巴颱風暴風圈！九州大雨恐破300毫米　千葉仍4500戶停電

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記者林瑩真／編譯

今年第17號颱風塔巴（Tapah）預計抵達琉球南方海面，靠近那霸至宮古島後，將會朝日本方向前進。日本氣象廳呼籲，沖繩縣本島及附近群島將進入塔巴颱風的暴風圈內，恐需警戒暴風、豪雨及長浪。

氣象廳指出，塔巴颱風21日上午10時位於距沖繩縣久米島西方海面110公里處，以每小時25公里的速度朝北北西前進，中心氣壓970百帕，最大風速35公尺，瞬間最大風速50公尺。上午7時許，那霸機場就觀測到最大風速40.6公尺、鹿兒島縣的與論島則在9時20分觀測到最大風速31.4公尺。

▲▼颱風塔巴襲日。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲氣象廳預測塔巴颱風走向。（圖／翻攝自日本氣象廳，同下）

氣象廳預測，塔巴颱風22日晚上將從日本海北上，維持相當威力在23日直接從北陸靠近北日本，沖繩縣將會從早上就感受到強風，鹿兒島縣的奄美大島及九州地區也有強風警戒。

除了強風，沖繩縣21日傍晚起會有長浪出現，且沖繩縣、奄美大島、九州南部地區的雨雲發達，不排除有大雨。根據9時前一小時的觀測記錄，宮崎機場已經降下107.5毫米的雨量，鹿兒島縣的十島村寶島則有74.5毫米，宮崎市也有120毫米雨量，幾乎達到氣象廳災害等級。氣象廳也對此發布「短時間大雨情報」，呼籲居民注意安全。

氣象廳預測，至22日早上的24小時雨量，沖繩縣250毫米、奄美地區及九州200毫米、四國150毫米；至23日早上的24小時雨量，九州南部及四國有300至400毫米、九州北部200至300毫米、奄美地區及中國則100至200毫米。

▲▼颱風塔巴襲日。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲千葉縣大雨，部分地區仍是停電狀態。

另外，法西颱風造成千葉縣的災情尚未恢復，目前仍有4500戶人家停電，包括南房總市1300戶；市原市、君津市及鋸南町800戶；鴨川市400戶；富津市300戶；八街市200戶，其他木更津市、袖浦市、茂原市部分人家也有停電狀況。

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