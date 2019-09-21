台商在黔／台灣優勢助攻在地扶貧　古永雄拼出貴州好「薑來」

記者劉亭、馬叔安／綜合報導

台商在貴州的經營除了引進台灣優勢技術，也成為當地「扶貧」工作的要角。例如當地黔棠薑生物科技有限公司的古永雄，以在地盛產的生薑為原料，開發出各種產品，包括食用的滷包、黑糖茶、元氣飲料，到手工皂和沐浴粉等，為當地提供了200多人的就業，如今他的兒子也到貴州和他一起打拼。

▲黔棠薑公司古永雄（左）與古文杰父子。（圖／記者劉亭攝）

「不解釋的話，薑大家過去看外表、市場賣，就是一個配料，它可是幕後英雄」古永雄拿起兩片生薑切片介紹道，他與自己的兒子並肩而坐，身邊擺滿了自己公司生產的生薑產品，對他而言，薑的功用是人類自古智慧的結晶，自己只是傳承者。

今年65歲的古永雄來自桃園，曾在廣東等沿海地區打拼約二十年，也曾遠赴泰國，在2016年到貴州考察，僅用了一個星期就和當地政府簽訂框架協議。他說，自己被當地的氣候所吸引，「就像選女朋友一樣」，決定把這裡當作自己養老的環境，並在此創業。

貴州原生態更好、更天然，原生態薑沒有病毒感染，原來元素保留完整，對人體有平衡作用。貴州原生態更好、更天然，原生態薑沒有病毒感染，原來元素保留完整，對人體有平衡作用。

▲公司採用的原材料是當地盛產的生薑。（圖／記者劉亭攝）

在他來的那一年，適逢當地展開「扶貧」的工作，而他的公司不僅用的工人都是當地人，選用的原材料生薑，也是當地盛產的「第二產業」，通過公司加上合作社和農戶，為當地「扶貧」工作提供了協助。

古永雄的兒子古文杰，從小跟著父親兩岸跑，光小學就念過7所，如今剛在嘉義退伍的他也來到貴州打拼，他說，自己曾經歷過叛逆期，想和身邊的同儕一樣留在台灣，直到隨著父親在大陸奮鬥，如今他已然對這份工作產生興趣，「有這個機會，你就是靠自己去抓住這個轉捩點」古文杰說。

▲公司產品。（圖／記者劉亭攝）

古永雄說，人生最快樂的事情就是說把工作把生活，可以結合在一起「不是為了工作而工作，不是為了生活而生活。」他致力打造人與自然和諧相處的「花園式工廠」，結合台灣管理技術與在地特產，除了自己的事業，也幫助當地人走出貧困人生。