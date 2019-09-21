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華聞快遞／大陸夜間經濟效果顯現　外賣夜間訂單明顯提升

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▲送餐路上的外賣騎手。（圖／翻攝自《中新社》）

▲送餐路上的外賣騎手。（圖／翻攝自《中新社》）

《北京》大陸夜間經濟效果顯現　外賣夜間訂單明顯提升

《中國外賣產業調查研究報告（2019年上半年）》顯示，中國大陸外賣產業上半年市場規模保持較快增長，約為2623億元（人民幣，下同）。報告認為，2019年上半年，品類擴張、用戶消費習慣養成、夜間經濟發展、區域下沉、家庭小型化成為外賣產業新的增長點和助推器。（中新社）

《四川》四川13個生豬規模養殖場集中開工

四川生豬規模養殖場建設項目集中開工儀式20日舉行，開工項目共有13個項目，總投資額25億元，預計建成後將新增生豬產能200萬頭以上。（四川日報）

《天津》新區優化市場主體准入環境　新增市場主體超2.7萬戶

截至目前，新區（含自貿區）新增市場主體27654戶，同比增長23.07%；實有市場主體238360戶，同比增長20.04%。數字顯示，在今年新增的市場主體中，新設立內資企業14927戶，同比增長10.43%，新增註冊資金2192.35億元。（天津日報）

《福建》第十五屆海峽兩岸圖書交易會開幕

本屆海圖會吸引了兩岸520家出版機構參展，展館總面積34500平方米，其中廈門國際會展中心主展館13500平方米，展位600個，在台港澳圖書展銷區，參展圖書共計2.5萬種6萬冊。（福建日報）

▲第十五屆海峽兩岸圖書交易會。（圖／翻攝自《福建日報》）

▲第十五屆海峽兩岸圖書交易會。（圖／翻攝自《福建日報》）

《廣東》第五屆珠洽會開幕　組織項目234個 總投資額1983億

第五屆珠江西岸先進裝備製造業投資貿易洽談會20日開幕，來自珠江西岸8個城市的197家裝備企業，攜帶721件展品參展，本屆珠洽會項目引進繼續取得新突破，共組織項目234個，總投資額1983億元，其中投資超10億的項目57個，投資超100億的項目3個。（南方日報）

《江蘇》第二十一屆江蘇農業國際合作洽談會在連雲港開幕

江蘇農業國際合作洽談會，是江蘇農業對外展示的重要視窗和國際交流合作的重要平台，已成功舉辦二十屆，本屆農洽會共有65個國家和地區的700多名境外來賓參展，設立展位900多個，其中境外展位270個，參展企業超千家。（中國江蘇網）

《廣西》2019中國（廣西）-東盟文化旅遊周開幕

2019中國（廣西）-東盟文化旅遊周由自治區政府主辦，旨在為參加中國-東盟博覽會和中國-東盟文化論壇的各國嘉賓、各界朋友提供更多交流平台，形象生動展示廣西豐富多彩的文化旅遊業態，深化廣西與東盟各國的文化旅游交流與合作，服務「一帶一路」建設。（廣西日報）

《海南》海南省加快高速公路沿線5G應用部署

海南高速公路5G應用部署項目合作協議簽約會20日在海口舉行，簽約各方將首先在海南環島高速公路開展5G應用部署，下一步，5G還將快速覆蓋海南島內機場、港口、鐵路等交通樞紐。（海南日報）

▼5G時代示意圖。（圖／CFP）

▲▼5G時代。（圖／CFP）

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