果粉輕鬆入手iPhone 11有撇步　刷對卡最高回饋11%、24期0利率

▲蘋果iPhone 11開賣後買氣強強滾，果粉想要輕鬆入手新機有撇步，刷對卡就能賺回饋省荷包。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果iPhone 11系列昨日正式開賣，現場買氣強強滾，預購量超乎市場預期，多家銀行也祭出多種優惠，除了最高回饋11%之外，還能享有最高24期0利率，果粉只要刷對信用卡，就能輕鬆入手新機，不僅能減輕負擔，也能省荷包。

台北富邦銀行今年整合虛實通路，推出「Apple直營門市、3大電商平台、5大電信門市購機全面回饋」專案，不只享最高24期分期0利率，更可獲得高額刷卡金，其中只要在指定網購平台刷富邦J卡買iPhone空機，加計該信用卡本身的1%後，最高回饋率11%，換算後可獲得4,000元以上的刷卡金回饋，且同樣享有分期0利率優惠。

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10月底前，果粉到台灣大哥大、中華電信、遠傳、台灣之星以及神腦等5大指定電信直營門市刷富邦J卡綁約購機金額滿3萬元，再加J卡本身的1%回饋，可拿到900元刷卡金回饋；針對年年換新機的果粉，如前往Apple store直營門市刷J卡購買空機4萬元，加計J卡的1%回饋後，1,600元刷卡金輕鬆入袋。

▲針對iPhone 11開賣，多家銀行推出信用卡回饋活動，甚至還享有分期零利率的優惠。（圖／資料照）

隨著iPhone 11開賣，台新銀行也提供「10大通路刷卡購機回饋方案」，其中momo購物網、PChome、蝦皮購物等3大網購平台刷@GoGo卡，只要在12月底前登錄享最高5%回饋；5大電信則是在9月底刷台新卡且分6期，最高回饋1,000元；至於燦坤3C、全國電子9月底刷台新卡最高分別回饋1,900元、1,600元，以上皆屬於限量回饋。

中國信託銀行與台北101推出的TAIPEI 101聯名卡，只要在台北101 Apple Store直營店刷這張聯名卡購買iPhone手機，同享2%「101 Points購物金點數」回饋。

以售價4萬5,400元的iPhone 11 Pro Max 256G為例，於台北101購物中心Apple Store直營店刷中國信託TAIPEI 101聯名卡可額外獲得約908元等值回饋，回饋並可100%折抵台北101購物中心館內消費。

此外，中國信託信用卡的卡友於今年12月31日前登錄「奇機再獻」活動，在Apple Store直營店刷中國信託信用卡購買手機，單筆分期金額滿1萬8,000元限量回饋300元刷卡金、滿2萬8,000元限量回饋500元刷卡金。

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