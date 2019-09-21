新iPhone摔壞維修貴桑桑　螢幕救星「碎屏險」不怕手滑

▲蘋果手機貴桑桑，不少民眾為了轉嫁手機損壞的損失，都會選擇購買手機保險。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果iPhone 11開賣後，引發一股搶購熱潮，國泰產險瞄準此商機，率先推出網路投保的「手機碎屏險」，每月花不到57元，也不用支付自負額，累計最高補償6,000元的保障，果粉不怕手滑導致螢幕破裂，所衍生出貴桑桑的維修費用。

電信業者推出的手機意外損壞保固方案，從2018年起轉型為「手機保險」。根據金管會統計，開辦首年的手機保險保費收入達6.1億元，件數達97萬件，累計保險給付則來到1億2,000萬元。

目前市場上手機保險商品大多須要搭配門號政策，且限制於門市內投保。國泰產險這次與PChome 24h購物合作，讓習慣於網路購物的消費者在線上購買空機的同時，也可以加購螢幕碎屏險保障，打造純網路投保的方式，也是業界首家可以網路投保的「手機碎屏險」。

這次推出的「手機碎屏險」提供基礎版、升級版、尊享版共3個簡單易懂的保障方案讓消費者依照自己的需求投保，以基礎版方案為例，每月不到57元，即可享有保險期間內最高累積補償6,000元保障，在保額範圍內消費者無須支付自負額，更是一大亮點。

當消費者在PChome蘋果旗艦館購買iPhone新機後到收貨前，透過專屬連結至國泰產險網站為愛機投保碎屏險螢幕保障，只要3分鐘內即可完成投保手續，未來若到原廠或原廠授權維修中心維修，將採取實報實銷的方式，讓投保無斷點、保障零等待、理賠零風險。

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