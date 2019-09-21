影／中國東協博覽會登場　韓正：願同世界形成更良性互動

記者吳增煌、馬叔安／南寧—台北報導

第十六屆中國—東協（大陸稱東盟）博覽會、商務與投資峰會於21日至24日在廣西南寧舉行，本屆展會有來自30多個國家的2848家企業參展，與會的大陸國務院副總理韓正21日表示，合作共贏是世界人民民心所向，「我們堅信世界好，中國才會好，中國好，世界才更好。」

▲第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

韓正表示，「我們願意在走好自己的路、辦好自己的事的同時，同世界形成更良性的互動」，中方願與東協各國共同努力，「穩固推進鐵路、公路、港口等基礎設施合作，建設陸上、海上、天上、網上互聯互通網絡，促進地區各國經濟發展和民生改善。」

▲第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

《新華社》報導，本屆論壇以「共建『一帶一路』，共繪合作願景」為主題，旨在探索建立中國-東盟商會領袖對話交流的長效機制，為中國與東盟各個商會之間的深入合作提供良好平台，來自大陸國內外的重要商協會機構負責人、企業家、政府官員等300多人參加了本次論壇。

▲韓正會見出席第十六屆中國—東協博覽會和商務與投資峰會的緬甸副總統敏瑞。（圖／翻攝自《新華社》）

廣西壯族自治區副主席方春明說，今年國家批准設立了中國（廣西）自由貿易試驗區，東盟連續19年成為廣西最大的貿易夥伴和廣西企業最大的「走出去」投資目的地，廣西已成為中國與東盟交流合作最活躍、平台機制最完善、發展潛力最大的先行區之一。

▲第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

根據維基百科，中國—東協博覽會（China-ASEAN Expo：CAEXPO）是由中國商務部、東南亞國家協會10國經貿主管部門及東協秘書處共同主辦，中國廣西壯族自治區人民政府承辦的國際性經貿交流會議，從2004年開始，每年在廣西壯族自治區首府的南寧國際會展中心舉辦一次。

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