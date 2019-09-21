慢城小鎮擧辦國際賽事　軟式網球錦標賽鳳林開打

▲▼錦標賽有九個國家300餘位好手共同爭取佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

首屆「台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽」20日上午於鳳林鎮網球場舉行開幕典禮， 九個國家300餘位好手共同爭取佳績。花蓮縣長徐榛蔚表示，在這一萬一千人口的小城鎮要舉辦國際運動賽事非常不容易，一個城市透過賽事而成為國際亮點，鳳林鎮是全台成功的範例。

徐榛蔚表示，花蓮縣好山好水，太魯閣馬拉松將於11月2日開跑，每年舉辦皆吸引超過十個國家2萬人次造訪花蓮。而花蓮縣政府致力於基層體育人才培育，並逐漸展現成果，包括「2019世界龍舟錦標賽」為我國奪下2金2銅佳績的龍舟隊，成員大多為花蓮子弟。期許鳳林鎮的運動休閒產業未來持續蓬勃發展，成為花蓮中區的新亮點。

▲花蓮縣長徐榛蔚期許鳳林鎮的運動休閒產業未來持續蓬勃發展，成為花蓮中區的新亮點。

本次賽事地點的花蓮縣鳳林鎮，2014年榮獲義大利國際慢城組織（Cittaslow International）認證，成為全台灣第一個「國際慢城」城市，甚至在義大利米蘭世界博覽會佔有一席之地，享有一定國際知名度。

今年在教育部體育署、外交部、花蓮縣政府與花蓮縣鳳林鎮公所、中華民國軟式網球協會、鳳林鎮體育會等單位共同合作下，促成此次國際賽事，並吸引台灣、日本、韓國、菲律賓、泰國、印度、馬來西亞、蒙古、越南等9國選手參賽，希望藉此推廣軟網運動並提升我國在國際體壇能見度。