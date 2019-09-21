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精度達1個原子直徑　陸首重力波探測衛星太極一號測試成功

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▲「太極一號」衛星。（圖／翻攝自中國科學院網站）

▲「太極一號」衛星。（圖／翻攝自中國科學院網站）

記者馬叔安／綜合報導

中國科學院20日宣佈，大陸首顆空間重力波（大陸稱引力波）探測技術實驗衛星「太極一號」在軌測試正在開展，衛星狀態和各項測試結果正常，第一階段在軌測試任務順利完成，這意味著大陸的太空重力波探測邁出了第一步，並在太空重力波探測領域率先取得突破奠定了基礎。

根據中國科學院網站，數據分析結果表明，激光（雷射）干涉儀位移測量精度達到百皮米量級（約為一個原子直徑），引力參考傳感器測量精度達到地球重力加速度的百億分之一量級，微推進器推力解析度達到亞微牛量級。

也就是說，「太極一號」實現了大陸迄今為止最高精度的空間激光干涉測量，成功進行了大陸首次在軌無拖曳控制技術試驗，並在國際上首次實現了微牛級射頻離子和雙模霍爾電推進技術的在軌驗證。大陸中科院從2008年開始，討論大陸太空重力波探測的可行性，經過多年科學研究，提出了「太極計劃」。

所謂的重力波是物質和能量的劇烈運動和變化所產生的一種物質波，愛因斯坦於一個世紀前基於廣義相對論，預言了重力波的存在，由於重力波信號極其微弱，實施空間重力波探測，需要突破目前人類精密測量和控制技術的極限，「太極一號」正是針對這一重大科技前沿，對這些核心技術的可行性和實現途徑進行在軌驗證。

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