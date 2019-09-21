高市議會「準時下班條款」韓國瑜列席時間縮短　議員酸：避免草包被考倒



▲高雄市長韓國瑜備詢情況。（圖／資料畫面）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議長許崑源20日召集各黨團總召舉行協商會議，經會議協商通過除部門業務質詢外，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程均最晚在下午6點30分就要散會，也就是時間一到議員就不能再發言，讓前議長康裕成痛批「故意放水韓國瑜，讓韓國瑜在市長施政報告的2天議程都能準時下班，避免草包被考倒！」。

高雄市議會定期大會將於本月25日開議，26、27日為市長施政報告及質詢。議長許崑源20日召集國民黨、民進黨黨團、無黨協商，通過每位議員市政總質詢、部門業務質詢均應包括質詢與答詢時間，時間屆滿不予延長，時間共為50分鐘。

▲高雄市議員康裕成質詢畫面。（圖／資料畫面）

不過這也引來前議長、現任民進黨高雄市議員康裕成不滿，批「故意放水韓國瑜，讓韓國瑜在市長施政報告的2天議程都能準時18點30分下班，避免草包被考倒！」。

康裕成說「限制9月26、27的質詢時間只到18點30分的話，時間將只夠42個議員質詢，有22個議員的質詢權利完全被剝奪！而照往例，市長施政報告質詢的時間都排2天，而且都是質詢到晚上8點9點或10點才結束，從不限制，也都讓議員暢所欲言，問到市長累癱了，照此限制，這個會期的業務部門質詢更慘，每個部門的質詢時段，都將有30個議員的質詢時間被剝奪，完全無法發言！」怒批「掩護草包到這種地步！」。

不過國民黨高雄市議員陳麗娜則反嗆前朝，指說「最沒資格説這事的就是康議員！她為了陳菊、市府團隊，刪減發言時間、常不讓議員二次發言、且議員指定備詢官員淮他們可以不用來！自癈議員們的武功」。