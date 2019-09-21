兒買優酪乳「夾鏈袋裝72元」貼心炸　媽衝超商道謝..秒臉綠：下次不准自己去

▲原來兒子跟店員說，不用找了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

為了培養獨立性，不少家長會適時放手，給孩子獨自去購物！不過一名媽媽傻眼表示，給兒子100元去超商買優酪乳，回家後，她發現零錢、發票放在夾鏈袋中，直覺是店員的貼心之舉，怎料，實地走一趟去致謝，真相一秒反轉，掀起大批網友笑炸，「兒子有前途！」

高雄一名女網友在臉書《爆怨公社》分享天兵孩子糗事，日前讀幼稚園中班的兒子下課，興沖沖喊著要去全家超商買優酪乳，由於就在兩隔壁，原PO便掏了一張百鈔，讓兒子自己去闖關買來喝，她仔細叮嚀「你手上有優酪乳不好拿，所以把找的零錢放口袋就好！」

請繼續往下閱讀...

兒子買了好幾次優酪乳，最後回家，72元找零跟發票總是裝在透明夾鏈袋裡，這一小小的窩心舉動，讓原PO暖上心頭直呼，「真的很感激這麼貼心的店員！」直到昨（20）日，「不例外也是這樣裝」，乖巧的兒子突然主動表示，要把空的夾鏈袋還給店員，母子倆一前一後緩緩走到超商，原PO感動喊話，「謝謝你的貼心服務」，怎料店員一句話抖出爆笑真相。

「他（兒子）都跟我說零錢太多不用找了，所以我就給他袋子裝回去，他也比較好拿啦！」店員大笑解釋緣由，原PO一聽瞬間臉噴綠光，露出尷尬笑容之餘，餘光也忍不住瞥向兒子，「嗯…下次不讓你自己去買了，萬一拿1000元給你沒找回來我是不是也得認了！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友狂讚，兒子有前途！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

爆笑的文章一貼出後，引發眾多網友笑到噴淚，「完全就是當老闆的典範啊」、「有當霸氣總裁的fu」、「土豪啊」、「哈哈…不用找了！如果是我家小孩，我一定跟他說，明天你不用吃零食了」、「你兒子一定是老司機」、「從小就懂得給小費」、「有錢人的架勢」、「一樣要用100的，然後要訓練」、「小費哥4ni，哈」。不少熱心網友則建議，「用卡片吧，這樣的不用找也不用拿著發票」、「用悠遊卡或是icash」、「可以給他帶卡去，你直接幫他儲值即可 就不用帶重重的零錢」、「行動支付是個不錯的選擇」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以