美遊覽車車禍4死26傷「疑為上海團」！駐外單位：暫無台灣旅客





▲猶他州遊覽車車禍，疑為上海團客。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國猶他州布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）附近發生遊覽車嚴重車禍，車上共載有30名乘客，目前已知至少有4人死亡，12到15人重傷，大約10人輕傷。先前當地媒體報導，車上的乘客講中文，台駐外單位初步確認，暫無台灣旅客。

《中央社》報導，駐舊金山台北經濟文化辦事處掌握到發生車禍的巴士是中國大陸團，旅客大多來自中國上海，從洛杉磯出團，暫無消息指出團中有台灣旅客。

駐舊金山辦事處與高速公路警方聯繫的結果，得知發生車禍的巴士是30人的上海團，其他進一步的消息正在確認中，目前還無法100%確定車上沒有台灣人。

CNN報導，車禍發生在當地時間20日早上11點半左右，車上的旅客講的是中文，傷者目前皆已送往醫院急救。遊覽車當時正在前往布萊斯峽谷國家公園的路途，失事地點距離入口大約剩下11公里，整輛遊覽車衝出路面，卡在護欄外，目前還不清楚車禍發生的原因，但暫時排除天氣因素。

當地旅館和度假村內會說中文的工作人員都到場支援翻譯，猶他州公路警察發言人畢夏（Chris Bishop）先前指出，據信乘客都是來自中國大陸或台灣，而非美國居民。

位於華府的中國駐美使館也在推特上表示，已經派官員前往猶他州協助，「我們對於這個消息感到相當難過，感謝猶他州當局所有人員的協助，大使館已經啟動緊急應變機制，並派員協助，若有需要，將盡全力協助受害者」。