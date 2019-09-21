921震出世界雙打球后！詹詠然「100秒家變廢墟」：我極不願回想的傷疤

▲六歲懵懂的皓晴，在全倒的家前留下唯一一張照片。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然 Latisha Chan，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天是921強震20週年，許多人在臉書發文悼念。網球雙打球后詹詠然小時候為921地震受災戶，在龐大的經濟壓力下一肩扛起勝負，苦熬多年終於成為世界知名的雙打球后。她21日深夜發文提及921地震發生當晚「直到現在都還清清楚楚的記得」。

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▲詹詠然發文提及921地震發生當晚情況。

詹詠然臉書發文表示，20年前的今天，在半夜1:47分發生超過100秒的天搖地動，讓許多人的生命經歷了極大的轉折，當時班上同學、鄰居一夕之間少了好幾位。很多人遮風擋雨的家，也在一個轉眼間淪為廢墟，「我們住的那條街，每棟房子都無一倖免。」

詹詠然表示，她們很幸運的家人都沒有受傷，在鄰居的幫忙下，逃出已經極度傾斜，一樓已經消失的家。在逃出之後的那幾天，都會聽見附近傳出的求救聲，直到聲音隨著時間慢慢的消失。

詹詠然：「這是我極不願意回想的回憶，多希望只是一場惡夢，我想也有很多人有著這個20年前留下來的傷疤。」

▲在住帳篷一段時間後，才好不容易買到貨櫃屋當避難所。

詹詠然感謝上帝，讓她們平安的經歷這場的劇變，也讓她在這20年來，在球場上奮鬥的時候更多了一份動力與感激，在面對傷病困擾的時候，沒有因此而失去信念。雖然我贏的每一場球、拿下的每一座冠軍都無法減輕曾經帶來的傷害與悲痛，可是我始終相信我在球場上的努力，能給曾經經歷過這種悲傷的朋友們，帶來一些希望和力量。

詹詠然：「在921大地震20週年的這天，提醒著我人類是多麼的渺小，卻又多麼的堅強。感恩那些曾經的善良，給了多少人機會與希望。」、「讓我們為當時不幸的罹難者禱告，也容許我們給20年前害怕的自己一個溫暖的擁抱。」

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▼世界雙打球后詹詠然。