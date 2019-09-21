「今天你要見王子」受害者指控安德魯逼17歲少女　爆英王室也參與

▲安德魯王子被指對未成年少女出手，對此他否認。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）8月10日在監獄輕生，縱使他已不在世，仍有多名女子繼續指控他涉嫌性侵。朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）是其中一位點名艾普斯坦的女性，近期她受訪透露更多細節，還指責英國安德魯王子（Prince Andrew）也在她17歲時出手。

朱弗里接受《國家廣播公司》（NBC）節目採訪時表示，當她17歲時，一名英國王室人員在倫敦一家酒吧遞給她伏特加，隨後她被迫與安德魯發生性關係。她描述，事件發生在英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的家中；麥斯威爾被指控協助艾普斯坦進行性仲介。

「第一次來倫敦時，我還很年輕。」朱弗里說，當晚她在倫敦酒吧參加派對，安德魯請人給她伏特加，她早上醒來時，麥斯威爾對她說「今天你將要見王子」，她並不知道自己會與王子發生性行為。

▲朱弗里聲稱遭到多名知名男子侵犯，包括安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）



朱弗里曾指控她被迫與安德魯、其他名人發生關係。所有人都否認指控。法庭文件顯示，朱弗里控訴自己還是少女時，艾普斯坦把她當成性奴。

安德魯王子是女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、菲利普親王（Prince Philip）的第3名孩子，他多次否認與艾普斯坦有關的指控。白金漢宮則告訴CNN，約克公爵安德魯王子與這名女子沒有任何性接觸或關係，任何指控都是缺乏根據的。

安德魯上月發表的聲明則指出，他1999年見過艾普斯坦，兩人會面的次數很少，可能一年不超過兩次。他補充，自己待過這名美國富商的住宅，但他在2010年與艾普斯坦見面是個錯誤；對方於2008年與檢察官達成認罪協議。

▲美國富商艾普斯坦於獄中輕生。（圖／達志影像／美聯社）



儘管安德魯堅稱自己的清白，朱弗里仍提供具體細節，她說，離開倫敦的酒吧後，麥斯威爾在搭車時告訴她，「安德魯準備回家，我希望你能替他做你替艾普斯坦做的事情。」

朱弗里形容，暴力行為從浴室轉移到臥房，「他沒有無禮，只說了聲謝謝，一些柔性的詞彙，然後就離開。」她表示，自己簡直不敢置信，「我甚至無法相信甚至王室也參與其中。」

朱弗里提及自己被安德魯逼迫性行為超過兩次，其中一次是在艾普斯坦位於紐約的豪宅，另一次則在美屬維京群島的住處，「他否認曾經發生過這些事，他還會繼續否認，但他知道真相，我也知道。」

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