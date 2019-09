親戚中風住院！媽難過傳「哭臉貼圖」　她驚喊母湯急糾正：還好只有我看到

▲ 媽媽誤用貼圖了啦!(圖/翻攝自爆怨公社)

記者張嘉晏/綜合報導

通訊軟體的貼圖五花八門,有些小細節還能精準表達用戶當下的情緒,不過似乎也時常被長輩們誤用。一名女網友就分享媽媽亂用貼圖的趣事,原來媽媽聽聞親戚中風的消息,便傳了一張哭臉的貼圖表示難過,不料她見狀後卻急忙糾正,真相讓4千多名網友們都笑了。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文,她表示,自己日前跟媽媽報告某親戚中風住院的事後,媽媽就傳了一張「哭臉」貼圖過來,不過仔細一看她卻驚喊母湯。

原來媽媽所傳的哭臉貼圖,實際上是個「笑到流淚」的臉,因為上方寫了「LOL」3個字母。原PO急忙糾正媽媽,表示LOL在英文中指的是大笑的意思(可指Laugh Out Loud、Laugh Over Loud或Laugh Out Loudly),「圖中2隻是笑到流淚,不是在哭。」

原PO最後也大嘆還好只有自己看到,其他網友們則是笑說「你現在PO大家都看到了」、「阿母很趴喔」、「慘了!阿母不知道已經發給了多少朋友」、「抱歉,但還是很好笑」、「很多長輩真的都搞不清楚」。

▲網友回覆 。(圖/翻攝自爆怨公社)

此外還有網友開玩笑推測,說不定媽媽其實就是想大笑一番,「你媽媽其實懂英文」、「你媽說不定就是在笑啊」、「其實是你誤會了」、「應該...沒傳錯喔」、「說不定媽媽就是笑到流淚」。原PO隨後也急忙澄清,媽媽是真的不懂英文,只是不小心誤用而已啦!

